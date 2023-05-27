حبس سائق دهس طفلًا أثناء عبوره الطريق بشبين القناطر

أمرت نيابة شبين القناطر اليوم، بحبس سائق دهس طفلًا أثناء عبوره الطريق بمنطقة شبين القناطر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ولقي طفل مصرعه صدمته سيارة بمدينة شبين القناطر في القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام وضبط السيارة المتسببة في الحادث والقبض على قائدها.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي على طريق طوخ شبين القناطر بنطاق المدينة، وتم إخطار مدير أمن القليوبية.

وانتقل رئيس مباحث المركز وقوة أمنية، وتبيّن اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بطفل عمرة 11 عامًا أثناء عبوره الطريق، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط السيارة والسائق والتحفظ عليهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.