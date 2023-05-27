جامعة القاهرة تحتفل بمهرجان المسرح للعروض الطويلة بمشاركة 15 كلية

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض الطويلة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 15 كلية، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وصرح الدكتور محمد الخشت بأن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية من أجل تنمية شخصية الطلاب، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن.

ومن جهته، قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة ولادة في كل المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وطلابها هم من سيقودون مصر مستقبلًا، مؤكدًا أن الجميع يدرك قيمة وقامة الجامعة ويحرص على ظهورها بالشكل اللائق بها، مشيرًا إلى أن العروض المسرحية التي قدمها طلاب الجامعة كانت متميزة وجادة.

وأقرت لجنة تحكيم مهرجان العروض الطويلة للمسرح، والتي ضمت في عضويتها مجموعة من الفنانين والنقاد، فوز كلية الإعلام بالمركز الأول، وكلية طب قصر العيني بالمركز الثاني، وكلية العلوم بالمركز الثالث.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولذلك حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت أبيض" حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني، وأولت الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يسهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يسهم في النهوض بالمجتمع ككل.