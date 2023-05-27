السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة القاهرة تحتفل بمهرجان المسرح للعروض الطويلة بمشاركة 15 كلية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض الطويلة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 15 كلية، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وصرح الدكتور محمد الخشت بأن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية من أجل تنمية شخصية الطلاب، وذلك في إطار تفعيل دور الجامعة كإحدى المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية المواطن.

ومن جهته، قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة ولادة في كل المجالات العلمية والفكرية والثقافية والفنية وطلابها هم من سيقودون مصر مستقبلًا، مؤكدًا أن الجميع يدرك قيمة وقامة الجامعة ويحرص على ظهورها بالشكل اللائق بها، مشيرًا إلى أن العروض المسرحية التي قدمها طلاب الجامعة كانت متميزة وجادة.

وأقرت لجنة تحكيم مهرجان العروض الطويلة للمسرح، والتي ضمت في عضويتها مجموعة من الفنانين والنقاد، فوز كلية الإعلام بالمركز الأول، وكلية طب قصر العيني بالمركز الثاني، وكلية العلوم بالمركز الثالث.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تبذل جهودًا متواصلة في دعم الأنشطة الإبداعية للطلاب جعلت ساحتها خالية من أي فكر متطرف، ولذلك حرصت على إنشاء مسرح يحمل اسم واحدة ممن شكلوا المسرح العربي "دولت أبيض" حيث تسعى جامعة القاهرة ليصبح دورها تشكيل معالم حركة المسرح العربي في السنوات المقبلة من خلال إتاحة الفرصة لكل المواهب لتعبر عن نفسها بكل قوة وتقديمها بشكل لائق للمجتمع الفني، وأولت الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة مما يسهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يسهم في النهوض بالمجتمع ككل.

جامعة القاهرة المسرح احتفالية مهرجان المسرح مسرح جامعة القاه

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

"الحاج" و"الغريب" يحضران مجلس الهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس

وزيرة البيئة: مهدنا الطريق لـ130 صناعة تتبنى فكر الاقتصاد الدوار فى مصر

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

عوض تاج الدين: مصر خالية تمامًا من إصابات شلل الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى!(3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)