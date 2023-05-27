أجندة زيارة جيل بايدن لمصر.. بحث الاستثمارات الأمريكية ودعم برامج التعليم

تستعد السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن، لزيارة مصر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تلتقي بالنساء والشباب وتركز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية.

برنامج جيل بايدن

ويشمل برنامج جيل بايدن زيارات إلى المغرب والبرتغال أيضًا، وستستغرق الرحلة ستة أيام، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وستكون هذه أول زيارة لبايدن للشرق الأوسط بصفتها السيدة الأولى، حيث سافرت إلى ناميبيا وكينيا في فبراير.

وقالت فانيسا فالديفيا، المتحدثة باسم جيل بايدن: "تعتقد السيدة الأولى أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبلنا المشترك، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين في صميمه".

وأوضحت فالديفيا أن جيل بايدن ستعمل، من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مواصلة تمكين الشباب وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكاتها وتعزيز أولوياتها المشتركة في المنطقة.

أجندة جيل بايدن في مصر:

وفي مصر والمغرب، ستتواصل جيل بايدن مع النساء والشباب، مع التركيز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية بحسب الناطقة باسمها.

في البرتغال، ستشارك السيدة الأولى وزارة الخارجية الأمريكية في الاحتفال بالذكرى الستين لبرنامج الفن في السفارات، لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن للفنون أن تلعبه في الدبلوماسية.

زيارة جيل بايدن للأردن:

وفي الأردن، ستحضر جيل بايدن حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، نجل الملك عبدالله.

حيث تربط الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى صداقة عميقة وطويلة الأمد مع الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا.

عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس، غالبًا ما التقى هو والملك عبدالله على الإفطار عندما سافر الملك إلى واشنطن لزيارة ابنه، الذي كان طالبًا في جامعة جورجتاون. كما زار عبدالله بايدن في منزله في ديلاوير بعد عودة بايدن إلى حياته الخاصة.

التقى الاثنان ثلاث مرات على الأقل منذ أن أصبح بايدن رئيسًا، مرتين في البيت الأبيض ومرة في جدة بالمملكة العربية السعودية.