السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الغربية" تتابع امتحانات الدبلومات الفنية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية الدور الأول 2022/ 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية بجميع اللجان والنوعيات والبالغ عددهم 33920 طالبًا وطالبة الامتحان التحريري في 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عدده 117 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات ستستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

وأضاف حسن أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب، للتأكد من عدم حمل أي أجهزة الكترونية أو محمول أو سماعات إلكترونية، علاوة على التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد على عدم السماح بدخول المحمول للطلاب والملاحظين، والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان، مؤكدًا على أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بإزالة كل الإشغالات من محيط اللجان، لتأمينها التأمين المناسب، وتقديم كامل العون مع تعليم الغربية خلال فترة سير الامتحانات، حيث تمثل الامتحانات أمنًا قوميًا.

تعليم الغربية غرفة العمليات الرئيسية للدبلومات على تواصل دائم بغرف الفرعية بالإدارات

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