"البحث العلمي": 250 شركة خرجت من 43 حاضنة تكنولوجية ببرنامج "انطلاق"

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن عدد حاضنات البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" يبلغ 43 حاضنة تكنولوجية في مختلف المجالات تغطي معظم محافظات الجمهورية للوصول للأفكار الواعدة في مختلف ربوع مصر وخدمة أكبر قاعدة من المستفيدين.

وأضاف صقر، اليوم السبت، أنه تخرج من تلك الحاضنات للسوق 250 شركة حتى الآن، ومن المقرر أن يتخرج نحو 100 شركة أخرى في شهر أكتوبر القادم، لافتا إلى أن عدد الشركات الناشئة المحتضنة سيصل بحلول عام 2024 إلى 826 شركة.

وعن برنامج "انطلاق"، أوضح الدكتور محمود صقر أن الأكاديمية تبنت هذا البرنامج في أكتوبر عام 2015، حيث بدأت أولى خطواته التنفيذية في يناير 2016، ويهدف البرنامج إلى إنشاء شبكة من الحضانات التكنولوجية المتخصصة وتجميع الجهود مع بعضها البعض بدلا من عمل كل جهة على حدة.

وأضاف أن البرنامج يعمل على استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج) وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني للأفكار التكنولوجية المتميزة والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل، لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلى شركة تكنولوجية ناشئة ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.

ولفت إلى أنه لتنفيذ هذا البرنامج تتعاون الأكاديمية مع جميع الجهات في الدولة ومنها الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية إلى جانب التعاون مع عدة وزارات مثل الاستثمار والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وسلط صقر الضوء على أبرز مجالات عمل تلك الحاضنات ومنها مجال النسيج وصناعة الأثاث والتعليم والوسائط المتعددة والموضة والتصميم والحرف اليدوية والتراثية والسينما، والاستشعار عن بٌعد وعلوم الفضاء والتكنولوجيا الخضراء وغيرها.