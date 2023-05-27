"حيلهم بينهم" يتصدر التريند.. أبرز مشاركات النجوم الراحلين ورد فعل سمير غانم

تصدر برنامج “حيلهم بينهم” تريند مصر اليوم، بعد أن استعاد الفنان عمرو رمزي ذكريات برنامجه الأشهر بين برامج "المقالب"، إذ حكى خلال تواجده في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي كواليس أكثر حلقات يتذكرها وحدث فيها أشياء غريبة.

واعتبر الفنان عمرو رمزي، أن حلقة الفنان سامو زين هي أكثر الحلقات التي لن يستطيع نسيانها، وهي الأقرب لقلبه، فيما اعتبر أن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم أبدى أغرب رد فعل بعد رفعه "سلاح أبيض" في وجهه جراء استفزازه له.

ومن خلال السطور التالية نرصد أبرز مشاركات النجوم الذين رحلوا عن عالمنا، وحققت حلقاتهم نجاحات كبيرة من خلال ظهورهما في البرنامج الشهير "حيلهم بينهم":

سمير غانم

حققت حلقة الفنان الراحل سمير غانم، نجاحا كبيرا، خاصة أنه استطاع بسرعة بديهته أن يتغلب على محاولات استفزاز الفنان عمرو رمزي، بعد أن وجه له اتهام بتقليد برنامجه الشهير "ساعة مع سمير"، لأحد البرامج الأجنبية.

واستطاع الفنان سمير غانم أن يرد عليه بلباقة شديدة مؤكدا له أن قوالب البرامج لم يكن فيها الجديد كفكرة ولكنه استطاع أن يخلق من وقت البرنامج وسيلة ترفيه لجمهوره، قائلا له: "انت تاخد 10 جنيه وتروح تشرب قهوة.. إن شاء الله هيبقى برنامج منيل بـ60 نيلة".

خالد صالح

تعمد الفنان عمرو رزي، استفزاز النجم الراحل خالد صالح، من خلال الاعتماد على فكرة غياب عنصر الشكل والوسامة التي تميز أي نجم، وتمادى في محاولاته لزيادة توتر "صالح"، والذي علم الفنان عمرو رمزي أصول الرد حسب وصف رواد السوشيال ميديا والتي تحرص على إعادة نشر مقاطع من تلك الحلقة.

كما استعان الفنان الراحل خالد صالح، بخفة ظل في استخدام الهدوء لمواجهة محاولات الاستفزاز التي قابلها من الفنان عمرو رمزي، وقال له جملته الشهيرة: "ياعمرو انت متنفعش مذيع.. المذيع الغلط يمشي".

شعبان عبدالرحيم

كانت من أبرز الحلقات للبرنامج الشهير "حيلهم بينهم"، هي حلقة الفنان شعبان عبدالرحيم، والذي تغلب عليه الفنان عمرو رمزي واستطاع استفزازه نظرا لعفويته التي لم تتقابل مع تعمد رمزي لاستخدام مصطلحات قوية على شاكلة "متقوقع على ذاتك" ، "داخلك أهم ما يشغلك".

ولم يروق للفنان شعبان عبدالرحيم استخدام تلك المصطلحات ليرد عليه الرد الشهير "ما تقولي كلام شعبولي نعرف نفهمه"، ليتطور الأمر في النهاية أن الفنان خلع "حزام" بنطلونه، واستخرج "مطوة" من جوربه ليصبح رد فعل الفنان شعبان عبدالرحيم هو الأكثر تطورا خلال حلقات برنامج "حيلهم بينهم".