السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن أثناء عبوره طريق “بلبيس- السلام الصحراوي” بالشرقية

جثة
جثة

لقي مواطن بطريق “بلبيس- السلام الصحراوي” بمحافظة الشرقية مصرعه، اليوم، أثناء عبوره الطريق ولم يستدل على أي بيانات شخصية له.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي شخص في العقد السادس من العمر جثة هامدة، ولم يستدل على أي بيانات شخصية معه وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، أثناء عبوره طريق " بلبيس- السلام" تجاه السلام اصطدمت به سيارة وتوفى متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن قائد السيارة وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي الأجهزة الأمنية التحريات الأولية التحفظ على الجثة

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