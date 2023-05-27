السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شوجر دادى" يخطف صدارة شباك التذاكر من "يوم 13"

شوجر دادي
شوجر دادي

نجح فيلم "شوجر دادي" بطولة الفنانة ليلى علوي وعدد كبير من النجوم، في خطف صدارة شباك التذاكر، من فيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود.

إيرادات فيلم شوجر دادي

وحقق "شوجر دادي"، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 496,750 جنيه لتصل كل الإيرادات في 3 أيام من العرض إلى مليون و130 ألف جنيه.

فيلم شوجر دادي يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وحققت الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل اسم "آخر إصدار" بصوت النجمة نانسي عجرم ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرحها الأيام الماضية.

وتعد أغنية "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس. 

إيرادات فيلم شوجر دادي فيلم شوجر دادى شوجر دادي إيرادات فيلم إيرادات فيلم “شوجر دادي” النجمة ليلى علوي

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