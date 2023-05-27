السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: البرازيل هى الشريك التجارى والاقتصادى الرائد لروسيا فى أمريكا اللاتينية

الرئيس الروسى فلاديمير
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

صرح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بأنه تحدث هاتفيًا مع نظيره البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ونقل أطيب تمنياته لرجال الأعمال الروس.

 

وقال بوتين - في لقاء مع أعضاء منظمة "أعمال روسيا"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الجمعة، والذي قاطعه من أجل مكالمة دولية - : "لقد كانت محادثة مع رئيس البرازيل. ونيابة عنه، أود أن أنقل إلى جميع المشاركين في اجتماعنا اليوم وإلى مجتمع الأعمال الروسي بأكمله بشكل عام، أطيب تمنياتي بالنجاح والازدهار في الأعمال".


وأكد الرئيس الروسي، أن البرازيل هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لروسيا في أمريكا اللاتينية.


وأضاف: "البرازيل هي الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لروسيا في أمريكا اللاتينية، على الرغم من الصعوبات في الحسابات، انخفض حجم التجارة لدينا بشكل طفيف، ولكن بشكل عام، فإن الإمكانات جيدة للغاية، وفي العام الماضي كانت الأرقام قياسية".


وتابع بوتين: "الإمكانيات جيدة. أعتقد أننا سنصحح الوضع بنفس الطريقة التي نقوم بها في بلدان أخرى، في مناطق أخرى من العالم، وهنا المخرج بسيط ، هذا هو الانتقال إلى التعامل بالعملات الوطنية".

 

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