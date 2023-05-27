الدكتور أيمن زهرى: يجب التعامل مع المشكلة السكانية بشكل سريع لأنها تؤثر على النمو والتنمية

قال الدكتور أيمن زهري، الخبير فى القضايا السكانية، إن المدن الجديدة تستوعب ٥٠ مليون مواطن، مشيرًا إلى ضرورة التوسع الجغرافي.



جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني (التعليم قبل الجامعي، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع).



وأضاف زهري، أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معاها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية، مضيفًا أن الأعباء كبيرة لأن نصف عدد السكان أقل من ٢٥ عامًا وذلك يعني أن كل عام يوجد مليون عقد زواج جديد.

الدكتور أيمن زهري لـ «صالون التنسيقية»: يجب رفع سن الزواج

وأشار الخبير فى القضايا السكانية، إلى ضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة بالمشكلات التي تحدث بسبب القضية السكانية.

وأدار الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين «وشارك في الجلسة الأولى، والنائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والنائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، صفاء حسنى السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما شارك في الجلسة الثانية، الدكتور أيمن زهري، الخبير في القضايا السكانية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور بسمة سعيد دسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي وباحث دكتوراه في علم الاجتماع.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.