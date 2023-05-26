عماد النحاس يكشف سبب هزيمة الطلائع أمام الأهلي في الدوري

حرص عماد النحاس المدير الفني لفريق طلائع الجيش على تهنئة منافسه بالفوز الذي حققه علي حساب فريقه بهدفين نظيفين في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الكلية الحربية بالدوري المصري لكرة القدم.

وقال النحاس في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الأهلي استغل خبرات لاعبيه لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: "المباراة كانت متكافئة وحسمت خبرات لاعبي الأهلي الموقف وحصد النقاط الثلاث".

وأوضح: "الخبرات الكبيرة للمنافس وضغط لاعبي فريقي بسبب موقفنا في جدول المسابقة وراء الخسارة اليوم بهدفين".

وأتم: "لم نطلب رش الملعب بشكل زائد عن الحد ولا نعتمد على كثرة المياه في الملعب، لكن الأهلي يعتمد في طريقة لعبه على هذا الأمر".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي خاض 23 مباراة بينما لعب بيراميدز 27 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).