"فنون الأداء والغناء" فى أسبوع دمياط الثقافى لأطفال المحافظات الحدودية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددا من الورش الفنية والحرفية، لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المنعقد حاليا بمحافظة دمياط.

من الورش المقدمة "فنون الأداء والغناء"، وتنقسم إلى ورش فنون التمثيل بالمسرح البشري، والمسرح الأسود، والفنون الشعبية، وفنون الغناء والإلقاء.

المخرجة رنا بركات تقوم بتدريب مجموعة من الأطفال لتنفيذ العرض المسرحي "مملكة السكر" تأليف عبير سعد، موسيقى محمد مصطفى، وتدور أحداثه من خلال مملكة السكر الذى يعمل أفرادها على حمايتها من جيش النمل المتسلل لسرقة إنتاج السكر والقضاء على المملكة.

توضح "بركات" أن العرض يناقش أهمية قيمة التعاون والمؤاخاة لحماية الوطن، ويشارك به ٣٤ طفلة وطفلا من المحافظات الحدودية.

فنون الأداء والغناء في أسبوع دمياط الثقافي لأطفال المحافظات

في ورشة المسرح الأسود المنفذ من خلالها العرض المسرحي "الصياد والوحش" فكرة وإخراج وتدريب مصطفى إسماعيل مساعد إخراج عادل الصاوي، يناقش العرض قضية التلوث الكيميائي وإلقاء المخلفات لمياه النيل مما يضر بالثروة السمكية، مؤكدا أن أخطاء الفرد قد تتسبب في ضرر المجتمع.

فنون الأداء والغناء في أسبوع دمياط الثقافي لأطفال المحافظات

يشير "إسماعيل" إلى أن فن المسرح الأسود هو أحد الفنون المسرحية الصامتة المعتمدة على الألوان الفسفورية المبهرة المضاءة بإضاءات الألترا في الظلام.

في ورشة إلقاء الشعر، يشرح الشاعر مدحت العيسوي أن أولى خطوات كتابة الشعر هي قراءته وإلقائه و تذوقه، لذا جاءت الورشة لتدريب الأطفال على إلقاء رباعيات جاهين باعتباره شاعرا مصريا شهيرا تتسم أشعاره بالبساطة والعمق.

فنون الأداء والغناء في أسبوع دمياط الثقافي لأطفال المحافظات

يقدم الفنان محمد مصطفى مقطوعات وأغاني موسيقية من أداء الأطفال في سياق جماعي وآخر فردي، بينما يقدم المدرب محمد الأوليمبي فقرات استعراضية تعبر عن التراث الشعبي ورقصات فلكلورية تجمع بين ثقافات الجنوب والشمال.

ولليوم الخامس استمرت ورش المشروع في باقي المجالات المشاركة ومنها الخيامية ومشغولات الخرز والأركت والكلنكان والعلاج بالفن والمكتبة الثقافية والمائدة المستديرة.

فنون الأداء والغناء في أسبوع دمياط الثقافي لأطفال المحافظات

يشارك في الأسبوع الثقافي 200 طفل يمثلون محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والشلاتين وحلايب وأبورماد "البحر الأحمر" والأسمرات "القاهرة"، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ويقام بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ويهدف المشروع لاكتشاف وتنمية مواهب أطفال مصر من أبناء المحافظات الحدودية ودمجهم بأقرانهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم.