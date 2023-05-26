الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب الأهلي: مصطفى شوبير تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مصطفى شوبير ‏حارس الفريق، تعرض لجرح قطعي في الجفن العلوي خلال مباراة طلائع الجيش، وتم وضع ‏لاصق طبي، واستكمل الحارس المباراة بصورة طبيعية، فيما يخضع لفحص طبي جديد خلال ‏الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الكلية ‏الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل انفراده بصدارة الدوري الممتاز بعد 23 مباراة ‏خاضها الفريق في المسابقة.‏

وكان  السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

طبيب الأهلى أحمد أبوعبلة إصابة مصطفى شوبير الاهلى طلائع الجيش

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