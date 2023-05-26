ضبط أربعة ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم مخدرات ومحاولة تهريب 222 شاشة تليفون محمول

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من شاشات التليفونات المحمولة، كما تم ضبط أربعة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائب الراكب المصري الجنسية علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم واللذان تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم حسن طلحة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف أحمد السيد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 58 شريطا لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة بإجمالي 562 قرصًا و3 زجاجات بداخلهم سائل لنفس المخدر.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من هانز الصين حيث استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من شاشات التليفون المحمول.

قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور مؤمن حسن ومحمد فتح الله والمهندسة روفيدة أحمد على مآمير الجمرك في وجود كل من طارق فرج ورمضان الشرقاوي من إدارة الأمن الجمركي وذلك لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 222 شاشة.

والحالات الثالثة والرابعة والخامسة كانوا بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار

الثالثة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 6 سجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا بوزن 195 جراما وبرطمان به 100 جرام من نبات الماريجوانا أيضا، تم الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.

والرابعة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برشلونة حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 45 شريط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 425 قرص، تم الضبط بواسطة كل من السيد أحمد موسى مأمور الجمرك وتوني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

والخامسة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 12 جهاز وتانك وزجاجة بهم زيت الماريجوانا المخدر.