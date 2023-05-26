تعرف على ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم

ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم أمام فريق نادي طلائع الجيش، ضمن المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ 22 من جولات الدوري المصري الممتاز، وهي تعتبر المباراة رقم 23 للمارد الأحمر في مسابقة الدوري، حيث يهتم الكثير من جمهور وعشاق كرة القدم بمعرفة أخبار النادي الأهلي، ويذهب الكثير فور إنتهاء المباراة للبحث لمعرفة ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم حيث يستحوذ المارد الأحمر على صدارة جدول الدوري معظم أوقات الموسم الحالي كما انه انه أقل الفرق خوضا للمباريات حتى الآن.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 الأهلي 23 18 5 0 44 7 +37 59 2 بيراميدز 27 16 7 4 41 17 +24 55 3 فيوتشر 28 14 12 2 31 16 +15 54 4 الزمالك 28 13 8 7 40 27 +13 47 5 المقاولون العرب 29 9 14 6 31 25 +6 41 6 فاركو 29 9 13 7 28 26 +2 40 7 الاتحاد السكندري 27 12 4 11 31 31 0 40 8 المصري البورسعيدي 29 9 13 7 28 31 -3 40 9 إنبي 29 10 6 13 29 36 -7 36 10 سموحة 29 8 11 10 29 33 -4 35 11 الإسماعيلي 28 7 11 10 27 32 -5 32 12 سيراميكا كليوباترا 28 6 13 9 27 27 0 31 13 البنك الأهلي 29 7 10 12 31 36 -5 31 14 أسوان 29 8 7 14 27 37 -10 31 15 غزل المحلة 29 8 7 14 24 41 -17 31 16 الداخلية 29 5 13 11 25 36 -11 28 17 طلائع الجيش 28 5 12 11 27 37 -10 27 18 حرس الحدود 28 3 7 18 16 37 -23 16

الأهلي يتمسك بالصدارة

وبفوز النادي الأهلي في مباراته اليوم يكون بذلك وصل إلى النقطة الـ59 بدون أي هزيمة حتى الآن.