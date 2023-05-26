الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم

الاهلي وطلائع الجيش
الاهلي وطلائع الجيش

ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم أمام فريق نادي طلائع الجيش، ضمن المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ 22 من جولات الدوري المصري الممتاز، وهي تعتبر المباراة رقم 23 للمارد الأحمر في مسابقة الدوري، حيث يهتم الكثير من جمهور وعشاق كرة القدم بمعرفة أخبار النادي الأهلي، ويذهب الكثير فور إنتهاء المباراة للبحث لمعرفة ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم حيث يستحوذ المارد الأحمر على صدارة جدول الدوري معظم أوقات الموسم الحالي كما انه انه أقل الفرق خوضا للمباريات حتى الآن.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم

مركز

فريق

ل

ف

ت

خ

له

ضده

+/-

نقط

1

الأهلي

23

18

5

0

44

7

+37

59

2

بيراميدز

27

16

7

4

41

17

+24

55

3

فيوتشر

28

14

12

2

31

16

+15

54

4

الزمالك

28

13

8

7

40

27

+13

47

5

المقاولون العرب

29

9

14

6

31

25

+6

41

6

فاركو

29

9

13

7

28

26

+2

40

7

الاتحاد السكندري

27

12

4

11

31

31

0

40

8

المصري البورسعيدي

29

9

13

7

28

31

-3

40

9

إنبي

29

10

6

13

29

36

-7

36

10

سموحة

29

8

11

10

29

33

-4

35

11

الإسماعيلي

28

7

11

10

27

32

-5

32

12

سيراميكا كليوباترا

28

6

13

9

27

27

0

31

13

البنك الأهلي

29

7

10

12

31

36

-5

31

14

أسوان

29

8

7

14

27

37

-10

31

15

غزل المحلة

29

8

7

14

24

41

-17

31

16

الداخلية

29

5

13

11

25

36

-11

28

17

طلائع الجيش

28

5

12

11

27

37

-10

27

18

حرس الحدود

28

3

7

18

16

37

-23

16

الأهلي يتمسك بالصدارة

وبفوز النادي الأهلي في مباراته اليوم يكون بذلك وصل إلى النقطة الـ59 بدون أي هزيمة حتى الآن.

اقرأ أيضاً

الأهلي يهزم طلائع الجيش.. وينفرد بصدارة الدوري

ترتيب الأهلي في جدول الدوري بعد مباراة اليوم ترتيب الأهلي الاهلى جدول الدورى مباراة اليوم

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

وزير الرياضة: إحالة اتحاد المصارعة للنيابة وتدخل الرئيس السيسى يؤكد دعمه للرياضيين

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

رئيس "كهرباء مصر العليا": مطار ومستشفى أبوسمبل لم يتأثرا بانقطاع التيار (خاص)

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ومحافظات أخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)