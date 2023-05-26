الأهلي يهزم طلائع الجيش.. وينفرد بصدارة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

وغاب عن صفوف المارد الأحمر عدد كبير من العناصر الأساسية حيث منحهم الجهاز الفني الراحة قبل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 46 وعمرو السولية في الدقيقة 91.

ارتفع رصيد الأهلي عند 59 نقطة في الصدارة وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ضمن الجولة 22 المؤجلة من بطولة الدوري.

وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة قوية من محمود وادي لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الخامسة محاولة أخرى من طلائع الجيش بعد كرة عرضية من أحمد متعب من جهة اليسار سقطت من أيدي مصطفى شوبير ووصلت لمحمد شحاتة فأرسل كرة عرضية وصلت إلى أحمد عبد الرحمن يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

في الدقيقة 13 عمرو السولية مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الجيش إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 14 نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد مجدي أفشة قابلها محمود متولي برأسية وصلت سهلة للحارس محمد شعبان.

في الدقيقة 25 تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 29 تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الجيش من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

تسديدة من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية قوية للغاية من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى.

الأهلي أهدر أخطر فرصة له في الوقت بدل من الضائع بعد عرضية من محمد أشرف تابعها محمد شريف بيسراه خارج الملعب.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي تقدم على طلائع الجيش مبكرًا مع بداية الشوط الثاني.

جاء هدف أفشة في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني بعد تسديدة صاروخية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد شعبان.

في الدقيقة 53 ركلة حرة للأهلي من مكان جيد على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين بعد إعاقة من أحمد أيمن منصور لأحمد القندوسي.

في الدقيقة 59 بطاقة صفراء من نصيب إسلام محارب لاعب الجيش بعد تدخل قوي على الحارس مصطفى شوبير أثناء إبعاد الكرة.

في الدقيقة 73 نفذت الركلة الحرة بتسديدة من مرة واحدة من محمد مجدي أفشة ولكن كرته ارتطمت بالحائط البشري ومرت لركلة ركنية.

واحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من طاهر محمد طاهر من جهة الينيت وصلت إلى أفشة داخل منطقة الجزاء فسدد كرة أبعدها الحارس محمد شعبان فتابعها كهربا بتسديدة ارتدت من مدافع الجيش ثم القائم.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو احتسب ركلة جزاء للأهلي بعد إبعاد مدافع الجيش محمد سمير الكرة باليد من على خط المرمى.

وسجل عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي في شباك طلائع الجيش من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.