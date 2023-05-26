اجتماع "عراقي- ألماني" لتوثيق التعاون الثقافي

عقد الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين، اليوم الجمعة، اجتماعا تشاوريا مع البيت الثقافي الألماني العراقي وفنانين أكاديميين من كليات ومعاهد الفنون؛ لتوثيق أسس التعاون الثقافي بين البلدين.

وأوضح أمين عام الاتحاد عمر السراي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه" أدار اليوم اجتماعا تم عقده على قاعة الجواهري في مبنى الاتحاد للتداول بين فنانين أكاديميين من كليات ومعاهد الفنون في العراق، والبيت الألماني العراقي للثقافة والفنون"، مؤكدا، أن" اتحاد الأدباء حاضنة للثقافات والعلوم في مختلف مجالات الفكر والإبداع والجمال".

من جانبه، قال رئيس البيت الثقافي الألماني العراقي هونر كريم:" نحن قادمون لتوثيق أسس التعاون بين الثقافتين العراقية والألمانية أكاديمياً، من خلال تبادل النشاطات عبر المؤسسات الحكومية الرسمية في البلدين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني"، منوها أن" اجتماع اليوم مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق كان تداوليا من أجل التشاور فيما يمكن للبيت الألماني العراقي أن يقدمه".

بدورها، لفتت مسؤولة الشؤون المالية في البيت الألماني ميسون عنبر إلى، أن" البيت الثقافي الألماني يهدف إلى خدمة العراق من خلال التعرف على حاجة الجامعات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، وتوجيه دعوة لشخصيات عراقية لعقد ندوات في ألمانيا للتعريف بالعطاء الفني والأدبي والعلمي في العراق".

وزار الحاضرون عقب الاجتماع متحف الأدباء العراقيين، واطلعوا على أجنحته التي ضمت مخطوطات ومقتنيات خاصة بالأدباء الرواد أثناء الكتابة في بيوتهم، بطريقة عرض ملفتة.