الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"بوتين" يُبلغ رئيس البرازيل باستعداده للحوار بشأن أوكرانيا

بوتين
بوتين

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رئيس البرازيل، باستعداده للحوار بشأن أوكرانيا، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

ورفض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الجمعة دعوة للسفر إلى سان بطرسبرج خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الرفض بعد أيام فقط من خلاف بين “دا سيلفا” والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع في اليابان ، حيث فشل الاجتماع المخطط له بين الطرفين.

وكتب الرئيس البرازيلي، عبر حسابه على “تويتر”، عن الحدث المقرر عقده في 14 و 17 يونيو: "شكرت بوتين على دعوته للذهاب إلى المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ وأجبته بأنني لا أستطيع الذهاب إلى روسيا في هذا الوقت".

وتابع: “كررت استعداد البرازيل، إلى جانب الهند وإندونيسيا والصين، للتحدث مع طرفي الصراع سعيا لتحقيق السلام”.

ويواصل الطرفان الصراع  منذ نوفمبر العام الماضي، في عملية عسكرية روسية على اوكرانيا. 

بوتين روسيا اوكراينا استئناف المفاوضات البرازيل

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