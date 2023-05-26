الباز: محاولات سرقة وطمس الهوية المصرية فشلت جميعها

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تصريحات المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقى العربية، بالمفزعة، حيث قال الأخير إن طبيعة المهرجان لابد أن تكون عربية، وأن المطربين الذين شاركوا في آخر دورتين لن يشاركوا في الدورة الجديدة.

وقال “الباز” خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": “مصر تُنظم مهرجان الموسيقى العربية منذ 1992”.

وأضاف: "سنقف أمام كل من يحاول يسطو أو يسرق تراث البلد أو يشوهه أو يصادره لحسابه، ناس كثير حاولت تطمس هويتنا، وفشلوا، حاولوا يسرقوا فن مصر، معرفوش، حاولوا يشوهوا الفن المصري ومقدروش، سنظل يقظين، لا أحد يسرقنا ولا يشوهنا ولا يفرض أجندته علينا".

واختتم “الباز”: "لا يقدر أحد يوجه الفن المصري لوجهة يريدها، حتى لو ناس ضعفت وباعت وقبضت، هذا الشعب المصري مثل المارد يحافظ على فنه وثقافته".