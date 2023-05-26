الباز لـ محمد فؤاد: يطلبونك فى الحفلات لأنك مصرى فلا تهدر ماء وجهك

أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن استيائه من تصريحات المطرب محمد فؤاد في حفله الأخير بإحدى الدول العربية.

وقال الباز، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "محمد فؤاد له جمهور كبير، مجده وقيمته أخدها من الشعب المصري، لما يتم استقباله بشكل جيد، لا يصح أن يجامل جمهور على حساب جمهوره الأصلي".

وتساءل الباز: "هل لدينا مطربون مرتزقة؟ الناس تروح أي دولة بقيمتها، بيستضيفوك لقيمتك كفنان مصري، فلا تهدر هذه القيمة، الناس تروح بحجمها ونجوميتها".

ووجه رسالة لمحمد فؤاد قائلًا: "المصريين كانوا شايلينك على كفوف الراحة، صنعت مجدك هنا، واحنا نحب المصريين يروحوا في كل الدول، أنت مطلوب لأنك فنان مصري مهم، لا تهدر ماء وجهك وقيمتك بهذا الشكل".