الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة| الأهلى يفشل فى اختراق دفاعات الطلائع.. والتعادل السلبى يسيطر

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة 22 ببطولة الدوري وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

وشهدت الدقيقة الثالثة تسديدة قوية من محمود وادي لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة الخامسة محاولة أخرى من طلائع الجيش بعد كرة عرضية من أحمد متعب من جهة اليسار سقطت من أيدي مصطفى شوبير ووصلت لمحمد شحاتة فأرسل كرة عرضية وصلت إلى أحمد عبدالرحمن يمين منطقة الجزاء فسدد كرة قوية ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

في الدقيقة 13 عمرو السولية مر بشكل رائع من جهة اليسار، ثم أرسل كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الجيش إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 14 نفذت الركلة الركنية بعرضية من محمد مجدي أفشة قابلها محمود متولي برأسية وصلت سهلة للحارس محمد شعبان.

في الدقيقة 25 تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 29 تسديدة قوية من محمد شحاتة لاعب الجيش من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيسر.

تسديدة من خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد أشرف.

خط الوسط: أليو  ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم  وبرونو سافيو ومحمود كهربا ورامي ربيعة.

الاهلى الأهلى ضد طلائع الجيش الدورى المصرى التعادل السلبي

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