الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كيف أمرنا رسول الله بإبراز الهوية الدينية؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا ضرورة إفراز الهوية الدينية، مؤكدًا أن الدين صالح ومصلح لكل زمان ومكان.

وأضاف الدكتور عمرو الورداني، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الهوية الدينية تجعل الإنسان يعرف المدة التي عاشها في حياته، لأن الناس في كل مكان وزمان عندهم تدين، ويعملوا ما يناسبهم على خطى النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح أمين الفتوى أنه خلال دراسة التدين في علم الاجتماع وجدنا أكتر من 100 عادة من عادات المصريين، تتصل بآيات من كتاب الله، أو بحديث من أحاديث الرسول الكريم.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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