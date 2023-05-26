وزير الشباب: مصر ترغب في استضافة برنامج "متطوعي الاتحاد الإفريقي 2024"

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ورئيس الاتحاد الإفريقي للألعاب الإلكترونية؛ رغبة مصر في استضافة برنامج متطوعي الاتحاد الإفريقي 2024، وتقديم الخبرات المصرية لدولة غانا في ملف استضافة دورة الألعاب الإفريقية (13)، والتي تم تأجيلها لعام 2024.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بمقر مفوضية الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا.

وأشار الوزير إلى عدد من الملفات والنقاط المهمة في ملف اللجنة البارالمبية الإفريقية، وإعطاء القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة، لافتًا إلى أن اللجنة البارالمبية تستند إلى رؤية الدولة المصرية، والتي تتسق مع نظيرتها الإفريقية في ذلك الشأن.

وأكد الوزير اعتراض مصر على تقرير الخبراء في مجال الشباب بشأن فصل الشباب عن اللجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، واقتراح المفوضية بأن تُكون لجنة نوعية تختص بالشباب والجندر والمرأة.

وقال صبحي إن هذا الفصل لأنه لا يتماشى مع شكل المؤسسات المصرية المعنية بهذه الموضوعات، وأنه لا توجد دراسة واضحة بهذا الشأن عرضت على لجنة الخبراء، وكذلك أنه ليس من المنطقي رفع قرار أو توصية للاجتماع الوزاري دون دراسة، كما أن القرارات إجرائيًا تأتي بالتوافق، وإن لم تحدث يسقط القرار.

وأشار الدكتور أشرف صبحي- خلال حديثه عن فصل مجال الرياضة- إلى الاستراتيجية الوطنية المصرية للرياضة، واتساقها مع سياسة الاتحاد الإفريقي للتنمية الرياضية المستدامة 2023-2030، حيث تُعد هذه السياسة استرشادية وبمثابة إطار يمكن الاستعانة بها.

وتحدث الوزير عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورت البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن، مؤكدًا أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الدولة المصرية، اتساقًا مع مستهدفات أجندة إفريقيا 2063.

وحول مجال التصنيع الرياضي والنجيل الصناعي.. نوه الوزير إلى خطة الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة في التوسع والانتشار بشكل أكبر في مجال التصنيع الرياضي وإنتاج النجيل الصناعي على المستويين المحلي والعالمي، وتقديم خدمات أفضل وتلبية احتياجات الأسواق الداخلية والخارجية، وفتح مزيد من الأسواق في الدول الإفريقية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن القارة الإفريقية اليوم تعيش تحديات غير مسبوقة من أجل إثبات قدرتھا على تحقیق أچندة 2063 وأهداف التنمیة المستدامة نحو إفریقیا متكاملة ومزدهرة، یقودھا مواطنوھا، وتمثل القوة الدینامیكیة في الساحة الدولية، وكذلك على صعيد الشباب، يواجه الشباب الإفريقي اليوم تحديات خاصة في مجالات التعلیم والعمالة والھجرة ومباشرة الأعمال الحرة وتكنولوجیا المعلومات والاتصالات والصحة وسبل العیش البیئیة والمستدامة.

وأكد أن مصر مستمرة في عضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، نظراً للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى القاري والدولي، موضحًا أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة نحو تعزيز نظام مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولي، واستمرار التعاون المثمر في مختلف النواحى، لخدمة أنشطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية نزاهة الرياضة وضمان تهيئة ظروف متكافئة للمنافسة لكافة الرياضيين.

وفي ختام كلمته حول عدد من النقاط والملفات في فصل الشباب والرياضة.. طلب الدكتور أشرف صبحي، استضافة مصر للدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، والتي تُنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، مشيرًا في الشأن إلي أن الدعم المتواصل الذى تشهده المنظومة الرياضة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته الدقيقة لكافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح، وأن البنية الرياضية المصرية حالياً تضاهي مختلف دول العالم، الأمر الذي يؤهلنا عن جدارة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى على غرار كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية وغيرها من الأحداث والفعاليات الدولية والقارية.

وفي سياق آخر وخلال الجلسات العامة للاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة.. أكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تدعم شباب القارة الإفريقية، مبينًا استمرار البرامج والأنشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الإفريقية.

وأشار الوزير إلى ما تقوم به وزارة الشباب والرياضية المصرية على البعد الإفريقي خلال الفترة ما بين "2018-2023"، حيث نفذت ما يزيد على 142 فعالية بما يجاوز 240 ألف فرصة مشاركة من الشباب الإفريقي، إدراكاً لدور الشباب الرئيسي والفاعل في مختلف المجالات، وعلى رأسها ريادة الأعمال والتبادل الثقافي وتكنولوجيا المعلومات والحركة الكشفية، وذلك ابتداءً بتأسيس مكتب الشباب الإفريقي التابع للوزارة.

كما أكد أهمية تعزيز الابتكار لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، من خلال الشباب والثقافة والرياضة.

ورفع صبحي توصيات بكيفية الاستفادة من الطاقة الإبداعية للشباب الإفريقي في تحقيق التحول الاقتصادي في مرحلة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، معلنا عن المشروع الوطني للتوعية باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية للشباب والنشء والبدء بتدريب ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية عبر 6 مراحل.