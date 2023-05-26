الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جرار زراعى يدهس طفلا فى مركز الدلنجات بالبحيرة

جثة
جثة

شهد مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حادث أليم حيث دهس جرار زراعي طفل مما أدى إلى وفاته عقب أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ وتم التحفظ على جثمان الطفل المتوفي في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة يفيدي بمصرع طفل أسفر عجلات جرار زراعي بدائرة مركز الدلنجات. 

وانتقل على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين  مصرع "محمد ع. م. ب" 4 سنوات، إثر اصطدامه بجرار زراعي أمام منزله بمنطقة كوبري أبو طاحون التابع لمركز الدلنجات بالبحيرة.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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