الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق فعاليات معرض الفن التشكيلى "خمسة وخميسة" بقصر ثقافة الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، انطلاق معرض الفن التشكيلي "خمسة وخميسة"، لنخبة من فناني محافظة الإسماعيلية التشكيليين، ضمن أنشطة وفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

ضم المعرض 25 لوحة فنية لخمسة فنانين، حيث يشارك كل منهم بخمسة أعمال وهم الفنان محمد ربيع، الفنانة إيمان سلام، الفنانة د. منى الصياد، الفنان حسني عبدالسلام، الفنان غريب أبوالمجد، وذلك في مجالات التصوير الزيتي والرسم والأبيض والأسود، باستخدام خامات الألوان الأكريليك والألوان الزيتية وأيضا الألوان الجواش.

عن مشاركته، قال الفنان محمد ربيع أثناء شرح أعماله الفنية عن ملحمة النصر التي أصبحت في ذاكرته سنوات كثيرة وانتقل إلى عصر الازدهار من خلال الإنجازات المصرية ما بعد النصر، أما الفنانة إيمان سلام فتحدثت عن صمود مصر أم الدنيا في مواجهة الأزمات على مر العصور حتى عصر النهضة وهو ما عبرت به بأعمالها، أما الدكتورة منى الصياد فعبرت بعض أعمالها عن الفن الفرعوني والمصري القديم باستخدام الألوان الزاهية وخامات الأكريليك.

وشارك الفنان حسني عبدالسلام ببعض أعماله بالموتيفات الشعبية والتراثية في مجال الفنون التشكيلية، بينما جسد الفنان غريب أبوالمجد بعض الوحدات في المنظور المعماري وأيضا الحفر على الخشب. وقد تم تكريم الفنانين المشاركين بشهادات تقدير لجهودهم في إثراء حركة الفن التشكيلي في الإسماعيلية.

فعاليات المعرض ينظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، وتأتي استمرارا لدعم هيئة قصور الثقافة للفنون التشكيلية وللفنانين والمبدعين المصريين.

جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، في محافظات الجمهورية، بالتعاون مع عدد من الوزارات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية، تنفيذا لاستيراتيجية مصر 2030، التي تعمل عليها الدولة.

قصر ثقافة الإسماعيلية عرض الفن التشكيلي خمسة وخميسة محافظة الإسماعيلية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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