عمر عصر يودع بطولة العالم لتنس الطاولة بعد الخسارة أمام الصيني تشيندونج

ودّع عمر عصر لاعب تنس الطاولة المصري بطولة العالم 2023 المقامة في جنوب أفريقيا، عقب الهزيمة أمام الصيني فان تشيندونج المصنف الأول وبطل العالم بنتيجة 4-0.

وتمكن اللاعب الصيني من تحقيق الفوز بنتيجة 11-7 و13-11 و11-3 و11-7.

وسبق أن فاز عمر عصر في دور الـ128 على الكولومبي ألبرتو مينو بنتيجة 4-3 قبل أن يهزم الكازاخشتاني كيريل جيراسمينكو بنتيجة 4-2 في دور الـ64.

وواصل عصر تألقه في البطولة بعد أن أقصى السويدي ترولس مورجارد بنتيجة 4-2 في دور الـ32.

واستمر تفوقه من خلال الإطاحة بالكرواتي توميسلاف بوكار في دور الـ16 بنتيجة 4-0، ليحقق الإنجاز الأكبر بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في التاريخ قبل أن يسقط أمام بطل العالم.