الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اشادة افريقية بتجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء بسوق المال الصيني

الاجتماعات السنوية
الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي

أشاد ممثلو الدول الإفريقية بتجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء وبشكل خاص الإصدار في سوق المال الصيني وما تطلبه ذلك من استخدام أداة الــPCG من بنك التنمية الإفريقي والاستفادة من  تمتعه بتصنيف ائتماني AAA، مؤكدين على أهمية دراسة التجربة المصرية في الإصدار الصيني حتى يتسنى تكرارها في باقي الدول الإفريقية، وذلك في ظل الظروف العالمية الحالية والتي تتطلب من الدول الإفريقية تنويع مصادرها التمويلية.

خلال ختام الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي

جاء ذلك خلال ختام الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، التي اسضافتها  مصر على مدار الخمس أيام الماضية. 

وكان موضوعها الرئيسي "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" والذي يأتي استكمالا لما تم مناقشته في اجتماعات العام الماضي وكذا اجتماعات قمة المناخ COP 27 والتي استضافتها كذلك مدينة شرم الشيخ.

صرح  أحمد زايد عميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي وممثل مصر وجيبوتي لدى المجلس أن اجتماعات شرم الشيخ  شهدت  العديد من القرارات التاريخية كإعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية انضمامها إلى مجموعة الدول الإفريقية المساهمة في موارد صندوق التنمية الإفريقي؛ لتنضم إلى كل من مصر والمغرب والجزائر وجنوب إفريقيا وأنجولا، ويتم بالتوازي وبشكل مكثف، حاليًا، العمل على تعزيز القوى التصويتية للدول الإفريقية في عملية اتخاذ وآليات قرارات الصندوق. 

علمًا بأن مصر كانت قد انضمت إلى قائمة الدول الممولة للصندوق في 2010 إيمانًا منها بأهمية المساهمة في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز التعاون الإقليمي، وسيتم استخدام موارد التعبئة السادسة عشر لموارد الصندوق في تعزيز العمل المناخي والنمو الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الإقليمي والوصول إلى الطاقة، خاصة في ظل تقديرات البنك والتي تشير إلى وجود حوالي 600 مليون إفريقي بدون الوصول إلى الطاقة والمساهمة سد الفجوة التمويلية الهائلة في تمويل البنية التحتية في إفريقيا والمقدرة بحوالي 108 مليار دولار سنويًا، إلى جانب زيادة العمل على الموضوعات المتقاطعة كتعزيز الحوكمة وزيادة الفرص الاقتصادية للشباب والمرأة وتعزيز دور القطاع الخاص في النمو الإفريقي وسد الفجوات التمويلية.

كما شهدت الاجتماعات إعطاء إشارة البدء في إجراءات التصديق على قرار تعديل اتفاقية صندوق التنمية الإفريقي ليتسنى له حشد الموارد من أسواق المال العالمية وإعادة إقراضها إلى الدول الإفريقية منخفضة الدخل بشروط تمويلية متوسطة التيسير، مما يمنح الدول الإفريقية امكانية الحصول على ما يلزمها من تمويل متوسط وطويل المدى وبشروط اكثر تيسيرًا لما تحصل عليها من الأسواق العالمية ومن ثم الاسراع في عملية تمويل التنمية الشاملة.

وعلى نحو آخر، استطاعت مصر وقبل الاجتماعات السنوية مباشرة الحصول على موافقة تاريخية من مجلس إدارة البنك  على توفير ضمانًا جزئيًا للائتمان لمصر بمبلغ لا يتعدى 345 مليون دولار لدعم خطة الدولة في تعبئة التمويل المستدام من أسواق المال الصينية من خلال أول إصدار لسندات الباندا باليوان الصيني، والتي ستُستخدم حصيلتها في تمويل مشروعات خضراء ومستدامة تـحت مظلة "الإطار المصري للتمويل السيادي المستدام". وتتمثل أهمية هذه الضمانة لمصر في التصنيف الائتماني المتميز للبنك والذي سيساعد مصر على القيام بالإصدار بشروط متميزة، إلى جانب استخدام أدوات البنك المختلفة لتعزيز استدامة الدين العام المصري وكذا تحقيق الضمانات البيئية والاجتماعية في ظل خطط مصر الوطنية في هذا الشأن، وخلال المناقشات في هذا الشأن.

اشادة افريقية سوق المال الصيني تجربة مصر الرائدة السندات الخضراء بنك التنمية الأفريقي

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

صفوف النقل.. استعلم عن نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى

"الدستور" ينفرد بخريطة خام الكوارتز فى مصر.. من أجود الأنواع فى العالم

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

رئيس بنك التنمية الإفريقى يقدم الشكر للرئيس السيسى ومحافظ البنك المركزى

كولر يكشف موقفه من عودة رمضان صبحى للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية