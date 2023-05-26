الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الناشرين العرب"يبحث حل المشكلات التقنية في معرض أبو ظبي للكتاب

الناشرين العرب
الناشرين العرب

أعلن اتحاد الناشرين العرب، عن تواصله مع إدارة معرض أبوظبي للكتاب، حول تلقيه عدة شكاوى بشأن بعض المشاكل التقنية بالنظام الخاص بمبيعات المعرض.

وأضاف اتحاد الناشرين في بيان له: «تم إفادتنا بأنه جاري العمل على إصلاح هذه المشاكل، وفي حالة تكرار هذه المشكلة مع المشاركين يمكنهم تسجيل كافة المبيعات الخاصة بهم خلال فترة الظهيرة أو نهاية اليوم».

وتابع: «وتؤكد إدارة المعرض ضرورة استخدام النظام لأنه سيكون الشرط الرئيسي للمشاركة في الدورة المقبلة بالإضافة إلى أنه لن يتم صرف أي كوبونات تخص مبيعات المعرض بدون التسجيل على النظام».

وأصدرت إدارة معرض أبوظبى الدولى للكتاب، في دورتها الـ 32، قرارًا بإعفاء الناشرين العرب المشاركين فى المعرض للمرة الثالثة على التوالى من رسوم إيجار الأجنحة.

وأعرب اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن شكره وتقديره للقرار الصادر في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بإعفاء الناشرين العرب المشاركين في المعرض للمرة الثالثة على التوالي من رسوم إيجار الأجنحة، تخفيفًا للأعباء والظروف الاقتصادية التي يمرون بها، فكل الشكر والامتنان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يؤكد إيمانه ودعمه للثقافة العربية والإسلامية.

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