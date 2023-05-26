إسلام إبراهيم ينضم لصناع "ع الزيرو" مع محمد رمضان

انضم الفنان إسلام إبراهيم، إلى أبطال فيلم "ع الزيرو" مع محمد رمضان ونيللي كريم، حيث بدأ تصوير دوره في الفيلم منذ يومين.

ويجسد إسلام إبراهيم دور الصديق المقرب من محمد رمضان والذي يدعمه في المواقف الصعبة التي تقابله ويسانده ويساعده في تخطيها.

الفيلم “ع الزيرو” من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، خالد الصاوي، جومانا مراد، شريف دسوقي، وعدد أخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

وقد استأنف المخرج ماندو العدل تصوير الفيلم بعد نهاية شهر رمضان، حيث توقف تصوير الفيلم قبلها بقليل بسبب إلتزام أبطاله بتصوير عدد من الأعمال الرمضانية.

ويستمر التصوير خلال الأيام المقبلة حتى ينتهى ماندو العدل من تصويره قبل العيد الكبير الذي سيعرض خلاله الفيلم في السينمات المصرية والعربية.

وكان أخر أعمال إسلام إبراهيم السينمائية هو فيلم "أخي فوق الشجرة" الذي عُرض في السينمات في بداية العام الجاري، وشارك في بطولته مع رامز جلال ونسرين طافش، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وجمع في شباك التذاكر إيرادات تجاوزت الـ 15 مليون جنية.