محافظ مطروح: 26 لجنة لاستقبال 4694 طالبًا لأداء امتحانات الثانوية الفنية.. غدًا

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادات الثانوية الفنية بتخصصاتها المختلفة، والتي تبدأ غدًا السبت، حيث يؤدي ٤٦٩٤ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة مستوى ٢٦ لجنة امتحانية للدبلومات الثانوية الفنية بتخصصاتها النوعية المختلفة، مع التأكيد على توفير كل سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين والمراقبين.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية على أتم الاستعداد لانطلاق امتحانات شهادة الدبلومات الثانوية الفنية غدًا السبت، والتي تنطلق على مستوى المحافظة من خلال 26 لجنة، يؤدى خلالها 4694 طالبًا وطالبة بالتعليم الفني.

وأضاف عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن 4694 طالبًا سيؤدون الامتحانات غدًا، منهم 2315 طالبًا بشهادة التعليم الثانوي الصناعي من خلال 11 لجنة ثلاث سنوات، ولجنة 5 سنوات، و1391 طالبًا تعليم ثانوي زراعي من خلال 4 لجان و1626 طالبًا وطالبة بالتعليم الثانوي التجاري، و85 طالبًا تعليم ثانوي فندقي، وذلك من خلال 26 لجان على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية على تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة الموقف والعملية الامتحانية أولًا بأول، والتعامل السريع والفوري مع أي مواقف قد تطرأ وتذليل أي عقبات.

وتابع أنه تم عقد اجتماع مع رؤساء لجان الامتحانات صباح اليوم الجمعة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس أكد خلاله علي الالتزام الكامل بكافة البنود الواردة في الكتاب الدوري رقم (٢٢) والذي أصدره الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ أمس ٢٥ / ٥ /٢٠٢٣ بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة (الدبلومات الفنية والثانوية العامة) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتشديد علي ضرورة تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير أعمال الامتحانات وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأشار إلى ضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية (كمبيوترات بجميع أشكالها – كاميرات…الخ)، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله كذلك عدم قيام السادة العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك السيد رئيس اللجنة ونائبه للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل.

وشدد علي رؤساء اللجان الامتحانية ضرورة التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل اللجان الفرعيه التي يُؤدَّى بها الامتحان مؤكدا علي أنه يجب العمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبُعد عن كل الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام ولضمان الخروج بامتحانات الدبلومات الفنية إلى بر الامان.