حركة تنقلات لنواب رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية في البحيرة

أصدرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القرار رقم 1344 لسنة 2023 بإجراء حركة تنقلات بين نواب رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء القرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة للاستفادة القصوى من كل الطاقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنشيط الأداء داخل الوحدات المحلية وضخ دماء جديدة قادرة على تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الاستثمارية الجاري تنفيذها بكل مركز ومدينة وقرية.

وتضمن في مادته الأولى تكليف كل من مجدي محمد عوض محمد الدرجة الأولى “أ” من العاملين بالوحدة المحلية لمركز الرحمانية للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الرحمانية، وجمال السيد عبد اللطيف سالم - الدرجة الأولى "ب" رئيس قرية بويط بمركز الرحمانية للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة شبراخيت، سالم أمين عبد المجيد عطية - الدرجة الأولى "أ" سكرتير قريه بويط بمركز الرحمانية للعمل رئيسا لقرية بويط بمركز ومدينة الرحمانية،ز فريدة فتح الله محمد سنهوری كبير باحثين سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة ادكو.

كما تضمن القرار زينب احمد على زيتون - الدرجة الأولى "أ"سكرتير قريه المعديه بإدكو للعمل سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، و سامي جمعة عبد القادر السقا - الدرجة الأولى"أ "من العاملين بالوحده المحليه لمركز ايتاى البارود للعمل رئيسا لقرية ارمانیا بمرکز ایتای البارود سعید محمد احمد النجار الدرجة الأولى "أ "رئيس قريه ارمانيا بمركز ايتاى البارود للعمل بالوحدة المحلية بمركز إيتاى البارود، وخميس محمد راغب شلبی- الدرجة الأولى "أ" نائب رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينه ادكو للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، محمد كمال رياض الديب الدرجة الأولى "أ "نائب رئيس مركز ومدينه رشيد للعمل بالوحدة المحلية بمركز المحمودية, عصام فتحی رمضان المنزلاوی الدرجة الأولى " أ "رئيس قريه عزب حوش عيسى للعمل رئيساً لقرية ابو الشقاف بمركز حوش عيسى ،بدران عبد الله محمود محمد - الدرجة الأولى" أ "رئيس قريه ابو الشقاف بمركز حوش عيسى للعمل رئيساً لقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، سامی معروف امین محمد - الدرجة الأولى " أ "رئيس قريه الكردود بمركز حوش عيسى للعمل رئيساً لقرية عزب حوش عيسى بمركز حوش عیسی، محمود احمد محمد علی زیدان - الدرجة الأولى " أ "مدير الشئون القانونيه بالوحده المحليه بمركز حوش عيسى للعمل رئيساً لقرية الكردود بمركز حوش عيسى، سعید اسماعیل یونس علی - الدرجة الأولى " أ "رئيس قريه الكوم الأخضر بحوش عيسى للعمل بالوحدة المحلية بمركز حوش عيسى،ىمسعد ابراهيم حامد الشورى - الدرجة الأولى " أ " نائب رئيس مركز ومدينه المحموديه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أدكو، عبير أحمد ابراهيم عجلان - الدرجة الأولى " أ "من العاملين بالوحده المحليه برشيد للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة رشيد، سامي عبده خليل عيسى- الدرجة الثالثة " ب" من العاملين بالوحده المحليه لمركز ومدينه دمنهور للعمل رئيساً لقرية افلاقة بمركز دمنهور، عصام حامد عبد الفتاح خليفة - الدرجة الأولى " أ " رئيس قريه افلاقه بدمنهور للعمل بالوحدة المحلية بمركز دمنهور، أشرف سعد خليل إسماعيل الدرجة الأولى " أ " - رئيس قريه دسونس أم دينار بدمنهور للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دمنهور، أيمن مصطفى خليل الصابر - الدرجة الأولى " أ " من العاملين بالوحده المحليه بدمنهور للعمل رئيساً لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، سلامة عبد العزيز السيد العسكري كبير محاسبين -من العاملين بالوحده المحليه بمركز شبراخيت للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بشاير محمد عبد اللطيف محمد - الدرجة الأولى " ب "رئيس قريه الربدان بمركز شبراخيت للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الرحمانية، أحمد اكرامي محمد إبراهيم بدر - الدرجة الأولى " أ "نائب رئيس مركز ومدينه ادكو للعمل نائبا لرئيس مركز و مدينة دمنهور، جمعة قنديل أحمد قنديل الدرجة الأولى "أ "رئيس قريه محله بشر بمركز شبراخيت للعمل رئيساً لقرية الربدان بمركز شبراخيت، بدر محمد موسى بدر - الدرجة الأولى "أ "رئيس قريه اورين بمركز شبراخيت للعمل رئيساً لقرية محلة بشر بمركز شبراخيت، محمد عبد الجواد صباح - الدرجة الأولى "أ "سكرتير قريه محله لقانه بشبراخيت للعمل رئيساً لقرية أورين بمركز شبراخيت، عادل عبد المقصود عوض صقر نائب رئيس مركز ومدينة ابو حمص الدرجة الأولى "أ " للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبو المطامير، مستور عبد الحميد فرج مراجع- الدرجة الأولى "ب" نائب رئيس مركز ومدينه ابو المطامير للعمل نائبا لرئيس مركز و مدينة أبو حمص، عبد الخالق محمد عبد الخالق ابراهيم- الدرجة الثانيه" أ "نائب رئيس مركز ومدينه ابو المطامير للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة حوش عيسى، شاكر عطية عيساوى الملوى الدرجة الأولى "ب " نائب رئيس مركز ومدينه حوش عيسى للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبو المطامير.

كما نصت المادة الثانية على تجديد تكليف كل من: فايز عید رفاعی فرجاني درجة كبير للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون، صبحی كامل رمضان فودة درجة كبير للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون، أيمن السيد السيد عبد الله الدرجة الأولى" أ " للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون، سعيد عبد الحكيم سعيد - الدرجة الأولى "أ " للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة وادى النطرون، فكري سعد فكري سويلم الدرجة الأولى "أ " للعمل رئيساً لقرية الحمراء بمركز وادى النطرون، ايمان السيد إبراهيم عبد الشافي- الدرجة الثانية "أ " للعمل رئيساً لقرية كفر داود بمركز وادى النطرون، صبري السيد حامد عثمان - الدرجة الأولى " أ "للعمل رئيساً لقرية بني سلامة بمركز وادى النطرون.

وكما تضمنت المادة الثالثة تجديد تكليف كل من صلاح عبد النور ابو اسماعيل درجة كبير للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية بمركز كوم حماده، مصطفى محمد محمد القصاص كبير للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة، محمد عبد العظيم محمد دراز - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة، علاء صلاح الدین عبد الرازق- الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة، وجيه فتح الله احمد مصطفى الغندور - الدرجة الأولى (أ) للعمل نائبا لرئيس مركز كوم حمادة، أحمد رسمي يونس عسكر - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية شابور بمركز كوم حماده، اسلام عيد محمد رضوان - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية كوم شريك بمركز كوم حماده، الصافي عبد الله عز العرب علواني - كبير - للعمل رئيساً لقرية دست الأشراف بمركز كوم حماده، حسام محمد جلال محمد بصيص الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية كفر بولين بمركز كوم حماده، مبروك عطا عبد الجواد عثمان الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية الطود بمركز كوم حماده، وليد جمال الدین سیف الله رحمي - الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية البريجات بمركز كوم حماده، هشام صبحي عبد العزيز الشليقي- الدرجة الثانيه (ب) - للعمل رئيساً لقرية صفط العنب بمركز كوم حماده، رضا سالم عبد العاطى البلكيمي- الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

ونصت المادة الرابعة على تجديد تكليف كل من: أحمد عبد الحكم محمد القاضي الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية، كرم محمد السيد نافع الدرجة الأولى (أ) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية، عزت سعید ابراهیم قندیل- كبير باحثين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية، أشجان سعد حامد أبو أحمد الدرجة الأولى (أ) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية، طارق محمد خليفة النحال الدرجة الأولى (ب) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المحمودية.

وفي المادة الخامسة يجدد تكليف كل من: عبد الناصر رجب دسوقى القزاز الدرجة الأولى (ب) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص محمود عبد الوهاب منصور قندیل- الدرجة الأولى (ب) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص، يسرا محمد عبد الهادي الحفناوي - الدرجة الأولى (أ) - للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص، حسن نعيم محمد يوسف - الدرجة الأولى (أ) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص، حمدي ربيع السيد شيحة- الدرجة الأولى (أ) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص، حامد محمد حامد محمد الدرجة الأولى (ب) للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أبوحمص، خالد عثمان أبو الزيد عيد - الدرجة الأولى( ب ) للعمل رئيساً لقرية قافلة بمركز أبو حمص، على عبد الرازق على المشد الدرجة الأولى (ب) للعمل رئيساً لقرية بركة غطاس بمركز أبو حمص، محمد عبد الباري محمد الحمراوي- الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية بلقطر بمركز أبو حمص، عبد الكريم عبد الصادق شعبان- الدرجة الأولى (أ) - للعمل رئيساً لقرية بطورس بمركز أبو حمص، سامي كمال حسن بلتاجي الدرجة الأولى (أ) للعمل رئيساً لقرية بسنتواي بمركز أبو حمص، مرفت عيسى عبد الحليم البربري الدرجة الأولى (ب) للعمل رئيساً لقرية دمسنا بمركز أبو حمص، عبد الحليم سعد بسيونى الحلاج - الدرجة الثانية (أ) للعمل رئيساً لقرية النخلة البحرية بمركز أبو حمص، عبد العاطي أمين عبد الله الغنيمي الدرجة الأولى (ب) للعمل رئيساً لقرية كوم القناطر بمركز أبو حمص، محمد إبراهيم على عمر- الدرجة الأولى (أ) للعمل رئيساً لقرية جواد حسنى بمركز أبو حمص.