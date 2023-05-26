الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مساجد الإسكندرية تصدح بالصلاة على النبى.. فرحة عارمة وتأييد جماهيرى

مساجد الإسكندرية
مساجد الإسكندرية

صدحت مساجد الإسكندرية اليوم، بالصلاة والسلام على رسول الله وسط فرحة عارمة وتأييد جماهيري كبير من الرواد، مطالبة بتكرار مثل هذه المجالس التماسًا لبركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المساجد تزينت وفاح بها شذا عبير الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعلن أهالي الإسكندرية  عن حبهم لسيدنا رسول الله، رغم أنف الحاقدين والمغرضين.

وأجرى وكيل أوقاف الإسكندرية جولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددًا من مساجد إدارات أوقاف (الجمرك - شرق - المنتزه) للاطمئنان على إعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن، وإقامة الشعائر على أكمل وجه، وقد اختتم فضيلته جولته بأداء صلاة الجمعة بمسجد عصر الإسلام.

وقد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه" مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.

وكان قد قام الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أمس بجولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي أوقاف (شرق - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العاملين بالإدارتين وتقديم الدعم اللازم لهم والشد من أزرهم.

وأكد "عبدالرازق" على ضرورة  تحري الدقة وأعلى درجة الحيطة والحذر عند تحرير المستحقات المالية خصمًا أو صرفًا تحصيلًا أو توريدًا حفاظًا على المال العام وحقوق الغير، مشيرًا إلى ضرورة تقديم يد العون والمساعدة لجميع العاملين بالإدارة من الأئمة والعمال وتكاتف الجميع لتحقيق الهدف المأمول والثمرة المرجوة.

وفي إطار استمرار النشاط الصيفي للأطفال، أكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أن وزارة الأوقاف تعيش عصرها الذهبي ولا أدل على ذلك من كثرة الأنشطة الدعوية والتثقيفية، والتوعوية، والاجتماعية التي لاقت إقبالًا كثيفًا من الأهالي ورواد المساجد.

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مساجد الإسكندرية رسول الله خطبة الجمعة فضائل الصلاة على النبي أوقاف الإسكندرية

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