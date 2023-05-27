السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

نصائح للتعامل مع البشرة الدهنية في فصل الصيف

وجه
وجه

يتعرض أصحاب البشرة الدهنيه للكثير من المعاناة بمجرد قدوم فصل الصيف، وذلك لأن البشرة الدهنية مع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ في إفراز الدهون.

وإنتاج الدهون بشكل أكبر خلال فصل الصيف يؤدي للكثير من المشاكل، منها؛ ظهور البثور وحب الشباب على الوجه، حيث في كل زيادة بالدهون على البشرة يؤدي للعديد من المشاكل الجلدية المختلفة.

وتواصلت "الدستور" مع طبيب الجلدية نادر سويرحـ الذي قدم مجموعة من النصائح لتعامل أصحاب البشرة الدهنية خلال فصل الصيف:

وقال إن خلال فصل الصيف وبالأجواء الأكثر رطوبة يزداد التعرق وتنشط الغدد الدهنية في الجلد، و يؤدي ذلك لزيادة إفراز الدهون والتي يمكن أن تتفاقم بسبب العوامل الوراثية، والعمر أو العوامل الخارجية مثل المكياج، وأكد ان الرطوبة العالية تعمل على تحفيز الغدد الدهنية ويزيد إنتاج الدهون، مما يؤدي إلى مظهر زيتي ولامع بشكل سريع.

ويمكن تنظيم انتاج الدهون والتحكم في فائض الزيت بها من خلال استخدام منتجات العناية بالبشرة التي تتمثل في الغسول بشكل دائم، والحرص على استخدام المرطبات والسيروم ذات الأساس المائي ليلًا.

ويمكن إزالة الدهون من البشرة التي تظهر بسبب الحرارة المرتفعة عند غسل الوجة كل ساعتين، وعند النزول للشارع يجب وضع الحامي من الشمس والحرارة وتجديدة كل ساعتين من خلال شطف الوجه جيدًا.

كما يجب اختيار منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على عوامل تنظيم إفراز الدهون مثل AHA "مثل حمض الجليكوليك أو اللاكتيك"، وكذلك "حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو الزنك"، أو المنتجات التي تحتوي على الماء أو الجل، وحذر من المنتجات الزيتية التي يمكن ان تضيع إشراقة البشرة.

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