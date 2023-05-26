الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عزة رشاد: الحوار الوطنى يرسخ للديمقراطية والدولة المدنية

الطبيبة والكاتبة
الطبيبة والكاتبة عزة رشاد

قالت الكاتبة والروائية عزة رشاد، إن الحوار الوطني فرض عين وليس فرض كفاية، فمصر بلد مدنية اسمًا. ونأمل أن الحوار الوطني يكون طريقًا لكي يعبِّر الجميع عن رأيه واختلافه، حتى نصل لتفاهم وتقبل كل الأطراف لبعضها بعضًا، أي نصل إلى جوهر المواطنة والدولة المدنية الحقيقية. 

وأشارت في حديثها مع "الدستور"، إلى أن الحوار الوطني هو علامة من علامات نضج السلطة والشعب معًا وهو وسيلة مهمة من أجل ترسيخ الديمقراطية الحقيقية. 

لا نهضة بدون ثقافة

وقالت رشاد: نأمل أن يتبوأ ملف الثقافة الأهمية التي يستحقها في الحوار الوطني، فلا نهضة بدون ثقافة بدون علم وخيال. وأرجو ألا تؤثر الأزمة الاقتصادية على ميزانية الثقافة التي هي محدودة من الأساس. لن أطالب بزيادتها بل فقط بحسن استخدام مقدرات هذه الميزانية دون إساءة أو إهدار. وتفعيل كل الأنشطة بداية من إعادة الاعتبار للثقافة التي نجحت الأفكار الظلامية في جعلها سيئة السمعة حيث اتهمت المدافعين عن حرية الرأي والاعتقاد بالكفر والإلحاد أو بالتغريب على أقل تقدير، وهذا جعل التنويريين يتراجعون عن دورهم المهم.

وأضافت: البداية أيضًا من الطفولة.. من غرس الشغف المعرفي لدى الأطفال بأفلام تليفزيونية مناسبة وبالتشجيع على القراءة لدى طلبة المدارس وفي مجال التشجيع أيضًا أشير إلى أهمية منح التفرغ للأدباء الشباب بمكافأة شهرية جيدة ومناسبة لظروف اليوم. 

أدوار المؤسسات الثقافية

وتابعت: أيضًا يجب تفعيل أدوار المؤسسات الثقافية القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة تقوم بغربلة الأفكار السائدة وتحرير العقول من الأفكار الظلامية والأخرى التي تحرض على ازدراء الآخر وكراهيته، وذلك من خلال نقاش مجتمعي عميق وطويل مع الاستعانة برموز الثقافة المؤثرين. 

كانت لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني قد عقدت أولى جلساتها، في الخميس الموافق 18 مايو بعنوان "الهوية الوطنية"، وشهدت الجلسة مناقشات تخص تعزيز الهوية الوطنية فى حضور عدد كبير من المثقفين والسياسيين وأعضاء مجلس النواب.

عزة رشاد الحوار الوطنى يرسخ الديمقراطية الثقافة والحوار الوطني المؤسسات الثقافية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

"مليونير".. ضبط متسول بحوزته دولارات وتامول فى القاهرة

مشهد إيماني بديع.. الملايين يصدحون بالصلاة على النبي في مساجد مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

شرطة التعمير: ضبط 174 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر