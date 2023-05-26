رئيس المعاهد الأزهرية: 140 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية.. 3 يونيو

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ أيمن عبدالغني، استعداد جميع المعاهد لامتحانات الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 3 يونيو المقبل، وتنتهي 12 يوليو المقبل.

وقال رئيس المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك استعدادات قصوى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه يؤدي الامتحانات ما يقرب من 140 ألف طالب وطالبة، سيتم توزيعهم على ما يقرب من 600 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم تحديد 16 مركزًا لتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية، على أن تبدأ أعمال تصحيح الامتحانات عقب نهاية جميع الامتحانات، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة لحظية لكل اللجان الامتحانية، كما سيتم توفير غرفة عمليات مركزية تتابع الامتحانات بشكل إلكتروني من خلال البث المباشر، بالتنسيق مع القائمين على الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وأوضح «عبدالغني» أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق في مختلف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، ومتابعة استعداد اللجان، والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية والتعامل معها فورًا.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه سيتم رصد نتائج الامتحانات إلكترونيًا هذا العام لمنع أي تدخل في دورة رصد النتائج، مؤكدًا أهمية توفير الهدوء التام والجو المناسب لعملية التصحيح، وتسخير كل الإمكانات لإنجاح عملية التصحيح على أكمل وجه.