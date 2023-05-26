الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس المعاهد الأزهرية: 140 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحان الثانوية.. 3 يونيو

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ أيمن عبدالغني، استعداد جميع المعاهد لامتحانات الثانوية الأزهرية، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 3 يونيو المقبل، وتنتهي 12 يوليو المقبل.

وقال رئيس المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك استعدادات قصوى لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لضمان حسن سير العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه يؤدي الامتحانات ما يقرب من 140 ألف طالب وطالبة، سيتم توزيعهم على ما يقرب من 600 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم تحديد 16 مركزًا لتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية، على أن تبدأ أعمال تصحيح الامتحانات عقب نهاية جميع الامتحانات، مؤكدًا أنه ستكون هناك متابعة لحظية لكل اللجان الامتحانية، كما سيتم توفير غرفة عمليات مركزية تتابع الامتحانات بشكل إلكتروني من خلال البث المباشر، بالتنسيق مع القائمين على الامتحانات على مستوى الجمهورية. 

وأوضح «عبدالغني» أنه تم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق في مختلف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة لمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، ومتابعة استعداد اللجان، والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية والتعامل معها فورًا.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إنه سيتم رصد نتائج الامتحانات إلكترونيًا هذا العام لمنع أي تدخل في دورة رصد النتائج، مؤكدًا أهمية توفير الهدوء التام والجو المناسب لعملية التصحيح، وتسخير كل الإمكانات لإنجاح عملية التصحيح على أكمل وجه.

المعاهد الأزهرية امتحانات الثانوية الازهرية الثانوية الأزهرية العملية الامتحانية اللجان الامتحانية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

"مليونير".. ضبط متسول بحوزته دولارات وتامول فى القاهرة

مشهد إيماني بديع.. الملايين يصدحون بالصلاة على النبي في مساجد مصر

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

شرطة التعمير: ضبط 174 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر