الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعنوان "موهوب بالفطرة".. افتتاح صالون "خنوم" للشباب فى دورته الأولى بأسوان

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور أحمد الفارمان مستشار محافظة أسوان للسياحة نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ اسوان، نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان، صالون "خنوم" للشباب للفنون التشكيلية بأسوان فى دورته الأولى بعنوان "موهوب بالفطرة" بقاعة المعارض بمسرح فوزى فوزى الصيفي.

ومن ناحيته قال قومسير الصالون د. طارق صبحى، إن "خنوم" رمز الخلق والإبداع فى الحضارة المصرية القديمة وله شواهد بمعابد اسوان، ويتيح الصالون للمشاركين فرصة فى إظهار مواهبهم الفنية الممزوجة بتراث الأجداد حتى يعبروا برؤى مستقبلية عن طموحاتهم فى تشكيلات فنية، تداعب خيال المتذوق وتحاور منطق المتخصص فى ابداعاتهم الفنية.

و تقدم للمشاركة فى صالون "خنوم" للشباب للفنون التشكيلية بأسوان خلال دورته الأولى 182 شابا وفتاة من 12 محافظة هي " أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، بني سويف، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، دمياط، مرسي مطروح، الإسكندرية" . 

وتم تصفيتهم من قبل لجنة الفرز المكونة من أ.م.د يوسف رئيس لجنة التحكيم، أ.م.د أحمد حمدي، أ.م.د منى فتحي، والفنانين محمود الشنقرابى، ولاء حسين، إلى 80 عملا للمشاركة بالصالون.
تنوعت الأعمال ما بين " رسم، تصوير، تصوير ضوئي، خزف، جرافيك، فن رقمى، معادن، تصوير زيتى، نسيج، باستيل خزفى، تصوير جدارى، خشب"، بتنظيم كلا من تغريد أبو القاسم رئيس لجنة التنظيم، الفنانات "مى عبد الهادى، أميرة بهاء، يارامحمود، منى يونس، فاطمة علوانى، وفى الختام تم تكريم كل المشاركين بالصالون وأعضاء اللجان والقائمين على  التنفيذ.

جاء الصالون استمرارا لدور قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فى ترسيخ قيم الفن فى المجتمع والنهوض بشباب الفنانين وتشجيعهم، وضمن فاعليات وأنشطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي، ويستمر حتى 5 يونيو المقبل.

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أسوان إبداعات الهيئة العامة لقصور الثقافة الحضارة المصرية القديمة شباب الفنانين فنون التشكيل صالون خنوم ثقافة أسوان

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