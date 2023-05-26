الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف جهودها اليومية من خلال أعمال التطهير والتعقيم

المسجد النبوي
المسجد النبوي

كثفت وكالة شئون المسجد النبوي جهودها من خلال برامج أعمال النظافة والتعقيم ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبهى حلة له لاستقبال ضيوف الرحمن والزوّار، استمرارًا للجهود اليومية في خدمة زوّار المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسّر على الزائر أداءه لعبادته بكل راحة واطمئنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس"، أن الوكالة تعمل على متابعة نظافة وتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة بما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

وتسعى الوكالة على تقديم خدمات متكاملة بأعلى معايير الجودة ليتمكن الزوّار والمصلين من أداء عبادتهم بطمأنينة وخشوع.

التطهير والتعقيم اعمال التطهير والتعقيم أعمال التطهير المسجد النبوي الصديقة للبيئة المصلين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن شئون المسجد النبوي

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