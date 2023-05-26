"الاتصالات": 169% ارتفاع بمؤشر القطاع في البورصة بنهاية الربع الأول من 2023

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الجمعة عن ان مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 1687 نقطة بنهاية الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 1518 نقطة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 169 % وبتراجع شهري بلغ نحو 135% بعد أن سجل خلال شهر فبراير السابق عليه نحو 1822 نقطة.

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات يتضمن سبع شركات، الشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و"إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.

وفي سياق متصل، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، بعد أن صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.56% لينهي الجلسة على 3101.9 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.34% ليغلق على 4665.57 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق على 3091.61 نقطة.

في حين تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.27%، ليغلق عند 17043.62 نقطة.