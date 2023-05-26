الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 169% ارتفاع بمؤشر القطاع في البورصة بنهاية الربع الأول من 2023

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اليوم الجمعة عن ان مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل نحو 1687 نقطة بنهاية الربع الأول للعام الجاري مقارنة بنحو 1518 نقطة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 169 % وبتراجع شهري بلغ نحو 135% بعد أن سجل خلال شهر فبراير السابق عليه نحو 1822 نقطة.

 

 

وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات يتضمن سبع شركات، الشركة المصرية للاتصالات، والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و"إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، وأوراسكوم للاستثمار القابضة.

 

وفي سياق متصل، تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع، أمس الخميس، بعد أن صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.56% لينهي الجلسة على 3101.9 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.34% ليغلق على 4665.57 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق على 3091.61 نقطة.

في حين تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.27%، ليغلق عند 17043.62 نقطة. 

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية البورصة المصرية الربع الأول

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

على خطى مصر.. أكبر مساجد الهند "يصلى على النبى" بعد الجمعة

كلوب يتحدث عن منشور محمد صلاح الحزين بعد فشل التأهل لدورى أبطال أوروبا

إزالة أعمال بناء مخالف خلال حملات رقابية بأحياء الإسكندرية

وزير المالية: تعديلات "رسم تنمية موارد الدولة" لا تمس السلع الأساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطلق النار على فلسطينى بزعم تنفيذ عملية طعن فى الخليل

الاتحاد الأوروبى لنقابات العمال يقرر مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل مواطنًا ويصيب العشرات بالاختناق فى بلدة بيت أمر