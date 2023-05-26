بعد تعرض قريته لحريق مروع.. مواطن يتبرع بوحدة إطفاء في المنوفية

تبرع أحد أهالي قرية شبرا زنجي التابعة لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بمحتويات نقطة إطفاء مصغرة، في مكان مميز بقريته حتى يستطيع أي شخص من أفراد القرية استخدامها والاستعانة بها في حال حدوث أي حريق في أي منزل أو مكان بالقرية.

وأكد المسؤول المكلف بالإشراف على هذه المبادرة أشرف طاهر، أن هذه الفكرة كانت من محمود زهران، أحد أهالي القرية الذي قام بعمل غرفة صغيرة أمام منزله ووضع فيها ١٢ طفاية حريق مجهزة لأي ظروف طارئة أو حريق في أي مكان في القرية، وتبرع بها دون أي شروط للاستخدام.

وأضاف أن وحدة الإطفاء تكلفت مبلغ 50 ألف جنيه وأنه سيتكفل بملء وصيانة الطفايات وعمل اللازم لتفادي أي فاجعة أو حادث.

وأضاف أشرف طاهر، أحد أهالي قرية شبرا زانجي، أن فكرة وحدة الإطفاء جاءت عقب تعرض القرية لحريق مروع، حيث اشتعل منزل وأربع رؤوس ماشية، وتجاوزت تكلفة الخسائر أكثر من 750 ألف جنيه مصري، وذلك نظرًا لعدم وجود أي وسيلة إطفاء وصعوبة وصول قوات الحماية المدنية بسبب زحام الطريق، فقام الأهالي حينها بالإطفاء حتى وصلت قوات الحماية المدنية وانتهت المشكلة، مما دفع صاحب المبادرة إلى التفكير في توفير حل فوري وقريب في المكان يمكن الاستعانة به في أي وقت.

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