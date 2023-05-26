عدوى: المؤتمر الطبى الإفريقى يهدف لتقديم حلول مبتكرة لمشكلات القطاع

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يهدف في نسخته الثانية إلى تقديم أحدث الحلول التكنولوجية والمبتكرة، لحل مشاكل القطاع الصحي في إفريقيا من داخل دول القارة نفسها.

وقال عدوي إن المؤتمر يهدف لخلق شراكة مستدامة بين البلدان الإفريقية برعاية مصر لحل المشاكل الصحية داخل القارة، منوهًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي القارة الإفريقية أهمية كبيرة ومكانة متقدمة بما يؤكد الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي.

وأضاف أن هذا المؤتمر يأتي بهدف تطوير المنظومة الطبية لتعزيز الروابط وعلاقات التعاون مع دول القارة الإفريقية والعربية والتأكيد على دور مصر الريادي قاريًا وإقليميًا، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة، وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في شتى المجالات، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "الصحة الجيدة والرفاه"، ورؤية مصر الصحية لسنة 2030، لتنفيذ التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الوقاية والصحة العامة.

وأوضح أن المؤتمر والمعرض بدأ العام الماضي في نسخته الأولى تحت رعاية الرئيس السيسي لما لمصر من توجه منذ عودتها للاتحاد الإفريقي في 2014 أن يكون هناك نشاط موجه للقارة الإفريقية.

وأضاف أن المؤتمر جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي، خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019، بهدف التكامل والتعاون في مجال الصحة بين الدول الإفريقية لتلبية الاحتياجات في المجال الطبي سواء منتجات أو خدمات، أو فتح أسواق جديدة للشركات المحلية وتحسين فرص التصدير إلى الدول الإفريقية والعربية عبر بوابة Africa Health ExCon عن طريق مصر.

ولفت إلى أنه يشارك في هذا المؤتمر التخصصات الطبية المختلفة المنبثقة من الجمعية الطبية المصرية وهي أقدم جمعية طبية في مصر واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على إنشائها، كما يشارك فيه 25 تخصصًا طبيًا ينظمون حوالي 320 جلسة علمية وأكثر من 30 ورشة عمل تخصصية لتدريب الأطباء على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الطبية.

وأضاف: "سيكون هناك أكثر من 700 مدعو من القارة الإفريقية ومن مختلف دول العالم، من بينهم وزراء صحة ورؤساء هيئات دواء وتكنولوجيا طبية من مختلف البلدان الإفريقية".

وأشار إلى أنه "لدينا حتى الآن أكثر من 15 ألف مسجل لحضور المؤتمر من 55 دولة"، لافتًا إلى أن العام الماضي حضر المؤتمر والمعرض أكثر من 45 ألفًا ومن المتوقع أن يصل عدد زائري المعرض وحاضري المؤتمر هذا العام إلى 60 ألف شخص.

وقال إن عدد الشركات المشاركة في المعرض 320 شركة عارضة من كبرى شركات الدواء المصرية والعالمية من 70 دولة.

ونوه عدوى إلى أن المؤتمر والمعرض تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للمساهمة في أجندة الصحة في القارة الإفريقية ولضمان الوصول العادل لمنتجات وخدمات التكنولوجيا الصحية عالية الجودة.