محافظ شمال سيناء: الانتهاء من إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بـ1.6 مليار جنيه

قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، إنه تم الانتهاء من إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا بتكلفة وصلت إلى مليار و595 مليون جنيه، منها 10 تجمعات في وسط سيناء، و7 تجمعات أخرى في جنوب سيناء.

وأكد المحافظ، اليوم الجمعة، اهتمام الدولة بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات، وفي مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأضاف شوشة، أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المحاور المرورية والطرق الجديدة بشمال سيناء منها "الطريق الدائرى الجديد بالعريش، ومحورا الساحل وأسيوط، والطريق الدائرى وطريقا الجورة ولحفن، وطريقا الشيخ زويد ورفح"، حيث ساهمت في ربط مدن المحافظة والتحرك من منطقة إلى أخرى في دقائق معدودة.

وأشار المحافظ إلى إنشاء 3 مدن جديدة، منها "مدينة سلام شرق بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة ومدينة رفح الجديدة، وذلك بخلاف المنازل البدوية التي يتم إنشاؤها في مناطق وسط سيناء والشيخ زويد ووحدات الإسكان الاجتماعي في مدن المحافظة"، بخلاف إعادة انشاء عمارات المساعيد وإقامة عمارات جديدة بالريسة وضاحية السلام بالعريش، والتي أوشكت على الانتهاء.