تقرير يوناني: محاولات نتفليكس لتزييف التاريخ المصري فشلت

قال تقرير يوناني، إن منصة نتفليكس ارتكبت أخطاء تاريخية فادحة في سلسلتها عن الملكة كليوباترا، ومحاولتها لتزييف وتحطيم التاريخ المصري واليوناني فشلت ولم تنجح.

وقالت صحيفة "نيوس كوسموس" اليونانية الصادرة في أستراليا، إن المصريين أثبتوا حقهم في أن كليوباترا لم تكن امرأة ذات بشرة داكنة، والثقافتين المصرية واليونانية فخورتان بشدة بماضيهما القديم ولن تتسامحان مع أي تزييف.

وتتطرق التقرير للنصوص التاريخية التي تشير إلى أن كليوباترا تنتمي إلى الخط البطلمي اليوناني المقدوني الذي حكم مصر من 332 إلى 30 قبل الميلاد، مشيرا أن المصريين القدماء يتشاركون في التشابه الجيني مع أناس من الشرق الأدنى أكثر من المصريين الحاليين.

كما تطرق التقرير إلى نقطة الخلاف في الفيلم الوثائقي كليوباترا هي تأثير حركة الأفروسنتريك، والتي نشأت لأول مرة في عام 1962 لوصف حركة أيديولوجية تركز على الإنجازات والمساهمات التاريخية للأفارقة.

وأخذت الحركة وتيرتها في منتصف القرن العشرين من أجل تحدي هيمنة المفاهيم الخاطئة الأوروبية وتشوهات المجتمعات الأفريقية، في حين أن الدوافع الأولية كانت أخلاقية وصحيحة، استمر المفكرون الأفارقة في كتابة نسختهم المشوهة من التاريخ.

وعلى سبيل المثال، جادل أحد كبار الوسطاء الأفارقة الشيخ أنتا ديوب بأن الحضارة المصرية كانت حضارة أفريقية سوداء - أول من طور العلوم وكتابة الزراعة والفنون والتقويم، بصرف النظر عن الأسرة الخامسة والعشرين (747-656 قبل الميلاد) التي حكمها ملوك كوش سود، لم تكن جميع السلالات الفرعونية المصرية الأخرى من أفريقيا جنوب الصحراء، لا يوجد دليل مقنع لدعم مطالبة ديوب، على العكس من ذلك، يكشف البحث الأثري المكثف أن الحضارة السومرية الأقدم في بلاد ما بين النهرين هي التي طورت أول أنظمة الكتابة والرقم ، المحراث والري والزراعة والعجلة.