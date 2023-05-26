أهالي سندبسط بالغربية يشيعون جنازة "شهيدة العلم".. اليوم

اتشحت قرية سندبسط التابعة لمركز زفتي، بمحافظة الغربية، بالسواد حزنًا على رحيل طالبة الثانوية العامة، شهد الدنديطي - ١٨ عامًا، إثر حادث أليم نتيجة السرعة الجنونية لسائق توك توك، على طريق سندبسط زفتى داخل القرية، وبالتحديد أمام مسجد النور.

ومن المنتظر أن يتم تشييع جنازة الفتاة التي أطلقوا عليها "شهيدة العلم" عقب صلاة الجمعة، من المسجد الكبير بالقرية، عقب قرار النيابة بتسليم الجثة لذويها والتصريح بدفنها، وسط صدمة كبيرة من الأهالي، وصديقات الضحية والذين احتشدن أمام منزل الفتاة القريب من المسجد الذي سيُقام فيها صلاة الجنازة.

ولقيت الفتاة مصرعها، وأُصيبت زميلتها إثر تصادم "توك توك" كانتا يستقلونه بعربة حديدية (كاروه)، خلال ذهابهما من قرية سندبسط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، قبيل ذهابهم ليوم دراسي رفقة زميلاتهن، إلا أنهن فضلا الذهاب بتوك توك على السيارات النصف نقل التي تنقل الركاب من مدينة زفتي للقرية والعكس.

وحسب شهود عيان فإن التوك توك كان يسير بسرعة جنونية واجتاز مركبتيّ توك توك من اليمين واليسار ثم فوجئ بعربة كارو حديدية مفتوحة الجوانب أمامه، فاصطدم بقوة بالعربة، أمام أحد المستشفيات الخاصة عند مدخل القرية، فتوفيت الفتاة على الفور، جراء الصدمة حيث اخترق الحديد جسدها.