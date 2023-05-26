"تموين الدقهلية": توريد 296 ألفًا و167 طنًا من الأقماح لمواقع التخزين

أعلن وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة عن توريد 296 ألفا و167 طنا من الأقماح حتى الآن لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة، وسط تدابير احترازية.

وأضاف وكيل الوزارة - في بيان، اليوم الجمعة - أن عمليات التوريد تتم بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وأن العمل مستمر في العطلات والأعياد الرسمية.

وأوضح أن اللجان تعمل اليوم بكامل طاقتها في كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأشار إلى أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة تبلغ سعتها التخزينية 272 ألف طن، شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، 2 صومعة لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا.

وذكر أن كل موقع به لجنة، وأكد أن الجميع يعمل على قدم وساق من كل الجهات المشاركة.