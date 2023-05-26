علماء يكتشفون مضادا حيويا جديدا يمكنه قتل بكتيريا مميتة باستخدام الذكاء الاصطناعي

قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن العلماء استخدموا الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مضاد حيوي جديد يمكنه قتل أنواع مميتة من البكتيريا الخارقة.

وساعد الذكاء الاصطناعي في تقليص آلاف المواد الكيميائية المحتملة إلى حفنة يمكن اختبارها في المختبر، وكانت النتيجة مضادًا حيويًا تجريبيًا قويًا يُسمى "الأباوسين" ، والذي سيحتاج إلى مزيد من الاختبارات قبل استخدامه.

- الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تسريع اكتشاف عقاقير جديدة بشكل كبير

يقول الباحثون في كندا والولايات المتحدة إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تسريع اكتشاف عقاقير جديدة بشكل كبير، وهو أحدث مثال على كيف يمكن أن تكون أدوات الذكاء الاصطناعي قوة ثورية في العلوم والطب

وأوضح التقرير، أن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا، وكان هناك نقص في العقاقير الجديدة لعقود من الزمان وأصبح علاج البكتيريا أكثر صعوبة، لأنها تطور مقاومتها للعلاجات الموجودة لدينا.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون شخص يموتون سنويًا بسبب الالتهابات التي تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية.

وركز الباحثون على واحدة من أكثر أنواع البكتيريا إشكالية، والتي يمكن أن تصيب الجروح وتسبب الالتهاب الرئوي، وهي واحدة من ثلاثة جراثيم خارقة حددتها منظمة الصحة العالمية على أنها تهديد "خطير".

- تدريب الذكاء الاصطناعي على التركيب الكيميائي

قال التقرير للعثور على مضاد حيوي جديد، كان على الباحثين أولاً تدريب الذكاء الاصطناعي، فلقد أخذوا آلاف الأدوية حيث كان التركيب الكيميائي الدقيق معروفًا، واختبروها يدويًا د لمعرفة أيها يمكن أن يبطئها أو يقتلها، وتم إدخال هذه المعلومات في الذكاء الاصطناعي حتى يتمكن من معرفة الخصائص الكيميائية للأدوية التي يمكن أن تهاجم البكتيريا المسببة للمشاكل.

وبعد ذلك تم إطلاق العنان للذكاء الاصطناعي على قائمة تضم 6680 مركبًا كانت فعاليتها غير معروفة، و أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي استغرق ساعة ونصف لإنتاج قائمة مختصرة.

اختبر الباحثون 240 نوعا في المختبر ووجدوا تسعة مضادات حيوية محتملة، واحد منهم كان المضاد الحيوي القوي بشكل لا يصدق "الأباوسين"، وأظهرت التجارب المعملية أنه يمكن علاج الجروح المصابة في الفئران وكان قادرًا على قتل عينات من المرض.

اكد التقرير أن الخطوة التالية هي إتقان الدواء في المختبر ثم إجراء التجارب السريرية، ويتوقع أن تستغرق المضادات الحيوية الأولى من الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030 حتى تصبح متاحة للوصف.

- دقة الأباوسين ستجعل من الصعب ظهور مقاومة الأدوية وقد تؤدي إلى آثار جانبية أقل

من الغريب أن هذا المضاد الحيوي التجريبي لم يكن له أي تأثير على الأنواع الأخرى من البكتيريا، حيث تقتل العديد من المضادات الحيوية البكتيريا دون تمييز، ويعتقد الباحثون أن دقة الأباوسين ستجعل من الصعب ظهور مقاومة الأدوية ، وقد تؤدي إلى آثار جانبية أقل.

من حيث المبدأ ، يمكن للذكاء الاصطناعي فحص عشرات الملايين من المركبات المحتملة، وهو أمر قد يكون من غير العملي القيام به يدويًا.

وقال الدكتور ستوكس: "يعزز الذكاء الاصطناعي المعدل، ويقلل التكلفة في عالم مثالي، مما يمكننا من خلاله اكتشاف هذه الفئات الجديدة من المضادات الحيوية التي نحتاجها بشدة".

اختبر الباحثون مبادئ اكتشاف المضادات الحيوية بمساعدة الذكاء الاصطناعي في الإشريكية القولونية في عام 2020 ، لكنهم استخدموا الآن هذه المعرفة للتركيز على البكتيريا المقاومات للمضادات الحيوبة، و يخططون لإلقاء نظرة على المكورات العنقودية الذهبية والزائفة بعد ذلك.

قال البروفيسور جيمس كولينز ، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "هذه النتيجة تدعم فرضية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرع بشكل كبير ويوسع بحثنا عن مضادات حيوية جديدة، مضيفا أنا متحمس لأن هذا العمل يظهر أنه يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في مكافحة مسببات الأمراض.