الممتاز "ب".. السكة في اختبار صعب أمام القناة وإف سي زد يصطدم بالاتصالات

تقام اليوم 8 مباريات في الأسبوع السابع والعشرين لدوري القسم الثاني "الممتاز ب" منها 7 مباريات في المجموعة الثانية ومباراة واحدة في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يستضيف إف سي زد المتصدر برصيد 53 نقطة بقيادة مجدي عبد العاطي فريق الاتصالات السادس برصيد 42 نقطة بقيادة جمعة مشهور في مواجهة قوية يسعى إف سي زد لحسمها لصالحه للاحتفاظ بالقمة بينما يسعى الاتصالات للفوز للاستمرار في المنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين.

وفي أقوى مباريات اليوم يحل السكة الحديد الثاني برصيد 50 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد ضيفا على فريق القناة الرابع برصيد 46 نقطة بقيادة محمد حليم ولا بديل أمام الفريقين سوى الفوز للاستمرار في المنافسة على الصدارة لأن التعادل لن يفيد أي فريق.

ويحل وادي دجلة الثالث برصيد 50 نقطة بقيادة الكرواتي إيجور ضيفا على فريق الإنتاج الحربي الحادي عشر برصيد 28 نقطة بقيادة مصطفى عبده ويرفع وادي دجلة شعار لا بديل عن الفوز للاقتراب من صدارة المجموعة في حالة تعثر إف سي زد أمام الاتصالات.

ويخوض بتروجت الخامس برصيد 42 نقطة بقيادة السيد عيد مواجهة سهلة أمام فريق الإعلاميين الذي هبط رسميا لدوري القسم الثالث ويسعى بتروجت لإيقاف نزيف النقاط والعودة للانتصارات للمحافظة على المركز الخامس.

ويستضيف بورتو السويس العاشر برصيد 36 نقطة بقيادة عمرو الدالي فريق منتخب السويس الثامن برصيد 39 نقطة بقيادة أحمد ساري ويسعى السويس للفوز للاستمرار في المنافسة على المركز الخامس.

ويسعى العبور التاسع برصيد 39 نقطة بقيادة عطية السيد للفوز على إيسترن كومباني الثاني عشر برصيد 27 نقطة لضمان المنافسة على المركز الخامس.

وفي مباراة تحسين المراكز يستضيف مستقبل وطن الرابع عشر برصيد 24 نقطة بقيادة محمد حسن فريق كهرباء الإسماعيلية الثالث عشر برصيد 26 نقطة بقيادة أحمد العجوز.

وفي مجموعة الصعيد يستضيف ديروط التاسع برصيد 35 نقطة بقيادة علاء إبراهيم فريق تليفونات بني سويف الأخير برصيد 19 نقطة ويسعى ديروط للفوز والوصول للنقطة 38 وتقليص الفارق مع كيما السادس إلى ثلاث نقاط بينما يسعى التليفونات للفوز والوصول للنقطة 22 والتساوي مع طامية والفيوم والتقدم بفارق نقطة على ملوي وبفارق ثلاث نقاط عن المدينة المنورة.