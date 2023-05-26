الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غلق محور 26 يوليو كليًا اليوم.. تعرف على الطرق البديلة

محور 26 يوليو
محور 26 يوليو

أعلنت محافظة الجيزة غلق محور 26 يوليو كليًا بالاتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاة الأول الكائن بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، أعلى نفق وادى النيل. 

وتأتي إزالة الكوبري نظرًا لوقوف معدة من الحجم الكبير ونش رفع عملاق ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 26-5-2023 حتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم ذاته.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور 26 يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية مع الشركات المنفذة لإزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتجهيز التحويلة المرورية الآتية:
أولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر اتجاه نادي الزمالك وكوبرى 15 مايو

1- حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذي تم تمهيده ورفع كفاءته.

2- استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولًا إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

ثانياً: الاتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبری 15 مایو اتجاه ميدان لبنان ومناطق 6 أكتوبر:
1- حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

2- استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة إلى مسار محور 26 يوليو وصولًا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

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