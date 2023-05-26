قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الجمعة، 26 مايو 2023، لمواليد الأبراج الترابية، والتي جاءت على النحو التالي:

العذراء

مهنيًا: لا تشارك في ما لا تراه مناسبًا لك، كن متعاونصا، أنت بحاجة إلى إشاعة الثقة حولك.

عاطفيًا: لا تجازف ولا تحمّل نفسك أكثر من طاقتك، ولا تبدأ علاقة جديدة قبل استتباب الأمور.

صحيًا: نظّم أمورك، وحاول إحلال التناغم بين حياتك العاطفية والمهنية مع حياتك الصحية.

الجدي

مهنيًا: يوم جيد يهبك الوحي والقدرات الجمة لكي تحطم بعض الحواجز التي أعاقت طريقك.

عاطفيًا: لا تدع نفسك تنجز وراء عاطفتك وإلا وقعت فريسة الضغوط و العصبية، واترك القلب جانبًا.

صحيًا: أعط كل شيء وقته المستحق، وللرياضة الكثير عليك.

الثور

مهنيًا: ادرس التفاصيل لأن ثمة أجواء معادية قليلًا أو متشنّجة قد تجعلك في موقع أضعف، فانتبه.

عاطفيًا: تفرح جدًا لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة.

صحيًا: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كليًا.



صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات والسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة، وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما يتميز مواليد الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.