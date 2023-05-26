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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على الفرق المشاركة فى دورى الأبطال واليوروليج من الدورى الإنجليزى

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

حسمت 4 أندية من الدوري الإنجليزي، مقاعد تأهلها إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 وكان آخرها فريق مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد، حجز بطاقة تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الانتصار على تشيلسي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" مساء الخميس.

 

وضمت الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024 كلا من:

1- مانشستر سيتي

2- أرسنال

3- مانشستر يونايتد

4- نيوكاسل يونايتد

وضمن فريقا ليفربول وبرايتون المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز السادس برصيد 62 نقطة، قبل جولة واحدة على ختام منافسات البريميرليج.

الدورى الانجليزى البريميرليج دوري ابطال اوروبا ليفربول مانشستر يونايتد مانشستر سيتى ارسنال

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