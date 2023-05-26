نجل شقيق العندليب: عبدالحليم حافظ موجود بأغانيه ولا يحتاج للذكاء الاصطناعى

قال محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، إن الأغنية التي تم طرحها بالذكاء الاصطناعي لعبدالحليم حافظ، صناعية ومفبركة وليست جيدة، وأغلقت الباب تمامًا أمام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف “شبانة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن عبدالحليم حافظ، كان يعمل على اللحن والتوزيع فلاتوجد أغنية له كانت تمر دون أن ينتقي كل شيء فيها، مؤكدًا أن عبدالحليم موجودًا بأغانيه ولا يحتاج للذكاء الاصطناعي.

استخدام الإجراءات القانونية ضد من يستخدم صوت عبدالحليم

وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يستخدم صوت عبدالحليم، لأنه كان صاحب رسالة وله جمهور عريض وغيور عليه إلى الآن وأنه ممثلًا لجمهور عبدالحليم ويدافع عنه مثلهم وسيأخذ حقه.

وأيد فكرة وضع البصمة الصوتية لعبدالحليم حافظ، على أغنية جديدة إذا طلب أحد جمهوره ذلك ووافق عليها والجمهور صاحب القرار فيها.