الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجل شقيق العندليب: عبدالحليم حافظ موجود بأغانيه ولا يحتاج للذكاء الاصطناعى

عبدالحليم حافظ
عبدالحليم حافظ

قال محمد شبانة، ابن شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، إن الأغنية التي تم طرحها بالذكاء الاصطناعي لعبدالحليم حافظ، صناعية ومفبركة وليست جيدة، وأغلقت الباب تمامًا أمام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف “شبانة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن عبدالحليم حافظ، كان يعمل على اللحن والتوزيع فلاتوجد أغنية له كانت تمر دون أن ينتقي كل شيء فيها، مؤكدًا أن عبدالحليم موجودًا بأغانيه ولا يحتاج للذكاء الاصطناعي.

استخدام الإجراءات القانونية ضد من يستخدم صوت عبدالحليم

وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يستخدم صوت عبدالحليم، لأنه كان صاحب رسالة وله جمهور عريض وغيور عليه إلى الآن وأنه ممثلًا لجمهور عبدالحليم ويدافع عنه مثلهم وسيأخذ حقه.

وأيد فكرة وضع البصمة الصوتية لعبدالحليم حافظ، على أغنية جديدة إذا طلب أحد جمهوره ذلك ووافق عليها والجمهور صاحب القرار فيها.

عبدالحليم حافظ موجود بأغانيه الذكاء الاصطناعي البصمة الصوتية جمهور عبدالحليم الإجراءات القانونية

مواد متعلقة

ماجدة موريس: فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي فى الفن "غير مقبولة"

محامي لـ"الدستور": الذكاء الاصطناعي لا يلغي حقوق الملكية الفكرية

أم كلثوم تنتصر على الذكاء الاصطناعى.. عمرو مصطفى يعتذر ويرضخ لشروط عائلة «كوكب الشرق»

أربعة أسباب لاعتزال عبدالحليم حافظ

الباز: أغانى عبدالحليم حافظ فى احتفالية الموجى جعلتنا نكتشف أننا نمتلك مطربًا جبارًا

محمد صبحى: أحمد زكى خُدع عند تجسيده لـ عبدالحليم حافظ

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

رئيس دولة موزمبيق السابق فى جولة لزيارة عدد من المقاصد السياحية البارزة بشرم الشيخ

جميع المحافظات.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

الأمن يفرض سيطرته على المعادي الجديدة ويضبط 49 قضية متنوعة

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية